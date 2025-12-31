2025年12月14日，資深的民歌手楊弦於台北病逝，享壽75歲。這是紀念「民歌50」活動後令人惋惜的訊息，也讓我回憶起半世紀前的一段往事。

1974年夏天，楊弦根據余光中的詩作，譜寫了傳世名曲〈鄉愁四韻〉。第二年，他進一步譜寫了9首余光中詩作，出版唱片專輯《中國現代民歌集》，自此開啟了台灣校園民歌的新紀元。這張唱片的出版受到廣泛肯定，第一版3萬張很快就銷售一空。

當年我19歲，在台大政治系念大二，常為報刊寫專欄、社論和編輯刊物，也感受到此一躍躍然動的新風潮，於是與學長商定為台大畢業生聯誼會主編《畢業生年刊》的同時，採用同一幅彩色封面（哲學系羅智成設計）出版一張《台大民歌實驗唱片》。

廣告 廣告

這張唱片是由畢聯會主席楊光中（政治系四年級）和我擔任發行工作，陳丕宏（電機系二年級）擔任策劃及監製，我們在台北的錄音室進行錄製，一共邀約、收集8位台大學生的作品，包括施為為、屠世天、江俊雄、陳丕宏、袁孝殷、沈重、湯宇方和周豳，演唱者包括施為為、黃秋苑、李公浩、陳丕宏、李蝶菲、沈重、湯宇方、劉紹樑、張大修、李布林等人，再加上台大合唱團演唱的台大校歌（趙元任作曲，沈剛伯作詞）一共9首，成為當時另一張校園民歌的作品輯。

這是50年前的台灣校園，也是我們曾經年少輕狂、對未來充滿希翼與憧憬的年代。當我回到從前，重新聆聽當年的黑膠唱片時，不能不為這些20歲左右年輕人的文藝才華和人文襟懷深深的懾服。在〈眺望－溪頭所感〉中，歌詞是這樣寫的：「遠山似凝固的波浪，無聲無息的游動，游動的只是那來自平地的霧，跳躍的只是那來自山後的稚心。」、「何其幽靜的倒影與深沉的潭心，那流動的幽泉交擁的沉默在我的竹橋下，何其零落的星語，何其清冷的月筆，與我直上樹梢清冷的眸子，共遊於清冥之上。我乃脫下輕披的俗襟，向潭心，擲去！」

另一首〈思故鄉〉，展現的則是大氣磅礡的中原情懷和超越時空的歷史視野。「江水匹練東向去，山河歷史千古留，多少星辰明長空，恆沙歲月久。」、「縱橫萬里見截志，中原馳馬壯豪情，莫待垂老時光逝，憑酒空餘恨。」、「聽那流水淙淙，聽那松風蕭蕭，心靜一席地，思我故鄉景。」

但是，面對不可知的未來，〈我將歸去〉透露的卻是幾許的悲涼和無奈：「奏一闕漂泊曲，自塵封了的弦，滑落易水那悲歌，和古陽關的切切。」、「卸下久已不用的劍囊，如一沉默的劍客，並非不曾孤獨，如一孤獨守更者。」、「今夜必須狂飲，因明朝我將歸去。奏一闕漂泊曲，自塵封的弦。一任澆灑夜深憑誰弄，琴弦蕭瑟如楚國屈子唐朝的太白，拾摭滿觥壯志。」

「莫待垂老時光逝，憑酒空餘恨！」半世紀的時光已匆匆而去，這是在紀念楊弦的此時，深沉的感懷。