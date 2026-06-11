台大沒招滿！大學申請入學放榜分發率4年新高 這所老牌私大缺額最多

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​115學年大學申請入學管道今（11）日放榜，共有5萬450個名額，7萬8280人報名，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，是近4年最高，缺額7823個是近5年最低。甄選會統計，今年申請入學頂尖大學名額使用率多在8成以上，台大名額使用率89.49%、成大80.72%、陽明交大87.06%、清大最高95.61%；台大留下188個缺額，成大237個、陽明交大135個、清大52個。

大學甄選入學委員會今天上午9時起公告115學年大學申請入學管道統一分發結果，各校提供一般生5萬450個名額（不含外加），7萬8280人報名，各校錄取名額（含正備取）共12萬4629個。

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根據甄選會資料顯示，由於考生可能重複錄取數個校系，因此仍須上網登記就讀志願序，有4萬7672人完成上網登記志願，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，是近4年最高。

缺額部分，115學年大學申請入學管道有7823個缺額，比114學年少373個，是近5年最低，其中佛光大學歷史系則增額錄取1名。甄選會分析，115學年缺額比114學年下降的原因包括大學錄取名額增加，且考生就讀意願較高，因此登記志願序人數增加，招生缺額和錄取生放棄後的缺額將回流至大學分發入學管道使用。

根據聯合報報導提到，甄選會資料顯示部分理工見長的私立大學表現不俗，名額使用率逾9成，包括中原大學93.67%、逢甲大學95.23%、大同大學95.65%、元智大學94.79%。老牌私立大學如東吳大學、輔仁大學、東海大學、淡江大學、銘傳大學、實踐大學名額使用率也都在8成以上。但也有學校留下數百個缺額，今年缺額數最多的為淡江大學，計446個缺額，再者為銘傳大學421個缺額，國立嘉義大學也留下325個缺額。

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