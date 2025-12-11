台大法律高材生酒駕撞死人 「摺蓮花、跪靈堂、賠1200萬」二審減刑至4年6月

台北地院國民法庭，一審判酒駕撞死人的鄭男7年6月。資料照片。侯柏青攝



酒後駕車就是不行，不要心存僥倖！台大法律系畢業的鄭皓文，2023年進入法律事務所實習，當年5月5日晚間與同事聚餐後又至KTV續攤飲酒，沒想到隔天凌晨竟開車返家，高速自撞後撞飛3車，害高姓駕駛慘死。一審被判7年6月徒刑；案件上訴高院時，鄭男指自己在病房摺蓮花、靈堂下跪悼念死者，也支付1200萬元給受害者家屬，盼能減刑。全案昨天（12／10）宣判，減為4年6月徒刑。

回顧案情，現年28歲的鄭皓文，當晚開賓士車和同事到台北市餐廳用餐，隨後又至KTV續攤，鄭皓文醉到不醒人士，還醉倒街頭。6日凌晨5點，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及在路口等待左轉的3輛轎車，54歲高姓駕駛的車遭撞毀，高男卡在車內救出已不治。

一審考量鄭皓文是法律專業，知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪危害至鉅，卻仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受他的賠償金，不過，考量鄭的家庭支持良好，更生可能性高，判7年6月刑。

二審高院審理時，鄭男一改先前態度，當庭二度起身鞠躬向死者家屬致歉，稱即便家屬認為他「死皮賴臉」，仍會用餘生來彌補家屬的損害，望法官能給予緩刑。鄭男律師也稱，鄭男在案後在病床上摺蓮花、前往在死者靈堂跪拜，並以強制險200萬元、300萬現金支票及父母將房屋抵押貸款700萬元，賠償1200萬元給被害家屬，足證鄭男犯後態度良好，積極補償家屬。

高妻則控訴，她看到鄭就會害怕、不舒服，心理過不去，只要開庭家屬都會緊張、壓力，希望法院可以幫忙討回公道。告訴代理人也稱，鄭是法律人，十分清楚「犯後態度」，死者靈堂跪拜仍不忘拍照，僅是想求輕判的舉措，並非誠心懺悔，另外指鄭強付賠償金是「強迫被害人原諒」。

高等法院合議庭評議後，昨天（12／10）撤銷原判決的刑度，改判鄭男有期徒刑4年6月。本案仍可上訴。

