台大準碩士生報到變「申請放棄」 竟是同學偷個資惡搞！1原因緩起訴

台大準碩士生遭竄改資料，報到變成「申請放棄」，失去學籍。照片是台灣大學教室。廖瑞祥攝



一名正取台灣大學光電工程學研究所的準碩士生，明明已經報到，資料卻突然改成「放棄錄取資格」；該名準碩士生懷疑遭駭，報警查真相。全案經檢警調查，南投地檢署3日偵結，大學同學取得被害人的相關個資，侵入台大電腦後，進入考試結果頁面，並點選「申請放棄」，變更被害人入學資格。涉案的駱姓男同學坦承犯行，且雙方和解，駱男涉妨害電腦使用罪給予緩起訴處分。

事件發生在今年六月間，由於被害人是台灣大學準碩士生陳男，引發資安疑慮。當時，陳姓準碩士生向台北市中正二分局報案，指稱自己錄取台大的光電工程學研究所，他明明要去報到，卻變成「放棄錄取資格」，導致學籍遭取消。該生要求恢復學籍，報警提告妨害電腦使用罪。

中正二分局受理後，轉轄區桃園龜山警分局偵辦，查出「錄取放棄」的IP來自南投縣埔里鎮，是陳姓準碩士生的大學同學駱男涉案，兩人就讀於南投縣某國立大學，駱男趁機拍攝陳姓準碩士生的身分證資料，並於今年5月23日下午3時6分，在南投埔里鎮的租屋處，以自己的電腦連結至台大網站，登入陳的身分證字號等資料侵入台灣大學電腦後，進入考試結果頁面，並點選「申請放棄」。

駱男面對檢警調查，坦承自己竄改陳姓準碩士生的入學資料，檢方考量駱男與陳姓準碩士生達成和解，並履行和解條件，緩起訴處分。

「正取變落榜」在六月間引發熱議，當時，台大指出，台大歷年考試，除了此案外，從未發生類似事件，僅以單一個案去推論台大官網有「駭客入侵」或「資安漏洞」，難免言過其實。針對陳姓學生個案，台大將參酌相關證據，盡快依行政程序召開招生委員會會議，在考量學生權益為前提下，依該會議結論而定。

至於駱男違反個人資料保護法第19條第1項、第20條第1項，以同法第41條第1項之非公務機關，非法蒐集、利用個人資料、刑法第358條之無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦、刑法第359條之無故變更他人電磁紀錄等罪，法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪。

