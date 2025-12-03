台大準碩士生學籍遭取消！竟是大學同學偷個資搞鬼 1原因緩起訴

今年3月考上台大研究所的陳姓學生，6月初發現錄取資格莫名「被取消」，緊急報警處理，現在調查結果出爐，原來是他的大學同學所為。涉案同學也坦承犯行並達成和解，南投地檢署予以緩起訴處分。

今年3月一名陳姓學生錄取台大光電所，並完成網路報到，沒想到6月時驚覺系統顯示「放棄報到」，他隨即報案並向台大反映，原以為是系統遭到駭客入侵。

陳姓學生發現系統顯示「放棄報到」，隨即報案並向台大反映。圖／台視新聞

但檢警追查發現，竟是陳姓學生的大學同學所為，他先是偷拍陳姓學生的身分證資料，接著5月23日下午登錄報到系統，輸入陳姓學生的資料，變更為「放棄報到」，前後只花了17秒就完成操作。事件爆發後引發不少網友批評，「完成報到後，竟能被他人取消」，質疑台大報到系統的安全性。

大學同學竊取個資，花費17秒竄改資料。圖／台視新聞

校方表示事發後，就將此案以救濟方式提送校級招生委員會，決議允許陳姓學生以外加名額的方式入學，並指出這次事件是考生個資遭竊取所致，過去從未發生類似事件，經內部討論決定精進系統，除了原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

台北／劉芝宇、甘而棣 責任編輯／陳俊宇

