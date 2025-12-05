台大爆勞資爭議！「新月台」員工控遭職場霸凌、違法解僱

高教工會與離職員工控訴台大新月台職場霸凌、違法解僱。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕第一學府台大爆勞資爭議！販售學校紀念品、去年底才風光營運的台大「新月台」，前員工今在高教工會與多個學生社團陪同下，出面指控校方職場霸凌、違法解僱，還藉業務外包為由企圖清空全體工讀生等，並將矛頭指向副校長兼紀念品辦公室主任丁詩同、國際長袁孝維等，但向校長陳文章陳情卻疑似被吃案，揚言將於討論「校長續任案」的校務會議陳情。

高教工會研究員陳柏謙說明，丁與職權範圍未及新月台的袁，今年上半年起不斷抱怨領取近乎等同於最低工資時薪的員工成本太高、工作太輕鬆，並開始精簡人力。新月台Café原內外場人力有5至6人，降至最低時僅1至2人。人力不足致員工疲於奔命、連吃飯與休息的時間都成奢求，甚至負責其他行政業務、此前完全沒有任何餐飲經驗的員工，也被要求必須不時支援。

此外，陳柏謙提到，丁詩同與袁孝維還放任其民間友人以「顧問」自居，頤指氣使又羞辱員工，偏指定要吃菜單上被劃掉的品項，甚至還直闖廚房開冰箱、大聲嚷嚷要客訴，更是當著大眾電話聯絡袁孝維，要求工作人員聽訓，讓兼職員工坦言「上班時看到國際長跟餐飲顧問進入店裡，比看到真正的客人還要戒慎恐懼」。

陳柏謙提到，更離譜的是，為了反覆監看新月台Café員工工作時的攝影監視畫面，丁詩同袁孝維竟然連袂前往新月台辦公室，私自調閱監視器，企圖拷貝監控資料未果。幾天後調查局人員、管區警察、校警、學校律師等人，在新月台Café仍在營業時間，進入校園將新月台辦公室全數扣押帶走。

陳柏謙表示，面對不合理遭遇，新月台Café的咖啡師屈弘仁，10月19日以「實名檢舉」方式向勞動部職業安全衛生署提出檢舉，要求進行勞動檢查。10月28日正職員工蔡梨敏亦將新月台員工遭到不法侵害的遭遇，撰寫14頁的陳情書，與12名員工一同簽名具名向陳文章檢舉。陳文章雖當晚就回覆將由專人處理，屈蔡2人卻在2日內就遭到丁詩同違法解雇，根本是秋後算帳。

蔡梨敏3月入職，職稱為營運長，但她指控，主管不信統計數字，片面指控「開1天賠1天」，打擊團隊士氣。還把前線PT人力減到最低，應徵行政工作的同仁還被要求去支援咖啡廳內場。且入職的前4個月，她幾乎沒有休到假，而以休息時間來說，勞基法規定4小時必須休半小時，但新月台PT跟支援同仁，吃中飯都是搶時間吃上一口，有客人上門就要放下來服務。

工會隨後率隊於校園遊行，並將陳情書送至校長辦公室，由主秘王大銘代表接受。但也強調，若校長對此嚴重勞資爭議事件，繼續逃避責任而不出面解決，工會不排除擴大動員至校長尋求連任的校務會議現場，向每位校務會議揭開「第一學府淪為惡質雇主」的面目。

台大主秘王大銘(右)代校長接下陳情書。(記者楊綿傑攝)

