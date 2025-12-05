台大爆員工被「報復性解雇」！副校長帶10人突襲咖啡廳 校方回應了

記者柯美儀／台北報導

台大紀念品辦公室「新月台」爆勞資爭議。（圖／取自新月台臉書）

國立台灣大學爆出勞資爭議，由副校長丁詩同擔任主任、管理營運事務的紀念品辦公室「新月台」，在過去1、2個月遭員工控訴「違法解雇帶頭檢舉者」、「大量違法解雇」、以及「藉外包名義試圖清空員工」。高教工會批評，這起爭議已成為「台大校史上最嚴重的勞動權益侵害事件」。儘管台大強調已依程序啟動調查並否認違法解僱，工會與學生團體仍批評校方處置疑點重重。

新月台員工陳情遭解雇

工會指出，新月台於去年底整修後重新開幕，一樓為紀念品展售中心，二樓為新月台 Café。多名員工在今年10月下旬聯名向校長陳文章檢舉職場霸凌與不法侵害，卻未獲實質回應，甚至有帶頭者隨後遭解雇，其他人也陸續面臨壓力。

廣告 廣告

副校長率10人小組突襲查扣設備

多名員工指稱，副校長丁詩同與國際長的一位民間友人長期以「餐飲顧問」自居，進入店內以不當方式指責、羞辱員工；10月15日更疑似因不滿新月台Café暫停供餐，透過國際長擴音斥責現場員工。工會表示，副校長與國際長在10月中旬曾嘗試私自調閱監視器畫面，之後更在10月21日帶領約10人，包括調查局人員、警方、校警到場取走監視設備，「大陣仗進入校園，造成員工驚嚇」。

工會指出，員工為自救，10月19日向勞動部提出檢舉，10月28日共有12名員工向校長陳文章遞交陳情，但隔日即有兩名帶頭檢舉的員工遭到解雇。工會質疑，解雇行為落在校長出國、由副校長代行期間，疑似「報復性解僱」。後續還傳出其他行政人員被通知解雇，但校方在員工反彈後撤回。工會認為，校方目前以「外包規劃」為由，有意清空Café員工，「逼迫簽下不同意留用就離職的同意書」，引發員工強烈不安。

新月台一、二樓多名員工批判校方與副校長丁詩同的管理行為，要求撤回解雇、成立調查、改善職場環境，並要求校長陳文章「不要再吃案，要出面面對」。工會強調，陳文章近期將在校務會議中尋求連任，若持續未對事件負責，「不排除擴大動員至校務會議現場」，要求校務會議代表了解事件全貌並要求陳表態。

學生團體與勞工團體，今日上午在新月台旁抗議。（圖／高教工會提供）

台大否認違法解雇

針對「紀念品辦公室暨新月台Café」相關人事與勞動議題抗議事件，台大回應表示，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職（工作到12月4日），其餘同仁直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

台大指出，校長陳文章於2025年10月28日收到當事人EMAIL陳情，當日即立刻回覆當事人並責成人事室立即處理。隔日（10月29日）人事室即以EMAIL告知當事人會依相關規定辦理後續調查，並於11月5日發函，請陳情人填具「職場不法侵害申訴單」，以憑辦理，多日後台大雖未獲陳情人回應，但基於保障勞工權益的立場，主動調查。抗議人士指稱台大延宕處理陳情案一事並非事實。

關於涉入本案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大表示，已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

學生反駁「校長即時處理」說法

然而，對於台大所稱「校長即時處理」的說法，學生團體不服表示，校長陳文章雖於10月28日回覆陳情，但隔日便因公出國不在校內職務現場；就在同一天，副校長丁詩同以「代理校長」身分，直接對提出陳情的當事勞工做出解聘決定。

學生團體質疑，若校方主張正啟動調查程序、尚未取得陳情人協助或資料，為何在程序未完成前，代理校長即迅速做出對陳情者不利的人事處分？他們認為，這與台大所強調的「依法處理」、「保障勞工權益」並不相符，也讓校方聲稱「沒有違法解雇」難以令人信服。

更多三立新聞網報導

台大爆「肺結核」接觸者逾900人！教育部發聲了 要求加強防疫

你有小紅書？涉1706件詐騙！財損達2.4億 內政部下重手「台灣禁用1年」

建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

明星國中「升建北錄取率」排行曝！律師揭血淚內幕：代價太大了

