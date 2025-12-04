台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

生活中心／綜合報導

最近有不少台大學生，陸續收到"肺結核接觸者的健康檢查"通知，要求去做X光和抽血。由於檢查時間剛好在期末考週，有學生焦慮發文，覺得很擾民。還有學生甚至是上大學後第二次被匡列，疑惑「到底是哪一堂課？」。疾管署強調，單一個案，並非校園群聚，只是從嚴匡列，人數還在確認。

民視新聞周容萱：「台灣大學從下週12號開始，就進到期末考週，這段時間有學生在網路上說，自己收到來自健康中心的通知，也就是肺結核接觸者健康檢查，要求學生被匡列的人在這段時間，完成健康檢查。」台大學生：「（收到通知）不會覺得擔心，或是恐懼不會啦，拍X光加抽血這樣。」台大學生：「期末週要去抽血這樣，然後好像是強制的。」

台灣大學學生在網路上發文，表示收到肺結核接觸者檢查通知。（圖／民視新聞）

就適逢期末考週，X光和抽血檢查日期，就正好完全強碰，學生當然覺得有點困擾。台大校方也回應，是配合衛生主管機關規定，進行肺結核相關防疫措施，因為涉及個資所以不便說明細節。北市衛生局疾病管制科長張惠美：「持續在進行（匡列），我們接到醫療院所通報之後，衛生單位就會立即啟動疫情調查，這疫情調查包括個案的病程，他的作息狀況。」據了解，通知的學生涵蓋多個系所，但多數人都表示修過同一堂課。而且有在海外交換的學生仍收到通知。

肺結核匡列標準包含和指標個案共同居住者、與指標個案在傳染期間一天之內接觸八小時以上，或累計40小時以上。（圖／民視新聞）

會被匡列的，包含和指標個案共同居住者，以及與指標個案在傳染期間一天之內，接觸八小時以上，或累計40小時以上的人。疾管署強調，目前只確診一例，並非校園群聚，而是衛生單位從嚴匡列。醫師林應然：「肺結核必須長期親密切處，才比較容易發生感染，如果只是在課堂上，偶然間的接觸，其實不容易發生感染。」雖說不是親密接觸者，不需要過度擔心，但學生期末考遇上這事難免覺得擾民。





















