台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

最近有不少台大學生，陸續收到"肺結核接觸者的健康檢查"通知，要求去做X光和抽血。由於檢查時間剛好在期末考週，有學生焦慮發文，覺得很擾民。還有學生疑惑「到底是哪一堂課？」。衛福部長石崇良今天證實，個案是一名外籍生，並非校園群聚，但匡列人數超過9百人。

民視新聞周容萱：「台灣大學從下週12日開始，就進到期末考週，這段時間有學生在網路上說，自己收到來自健康中心的通知，也就是肺結核接觸者健康檢查，要求學生被匡列的人在這段時間，完成健康檢查。」消息在校園內傳開，又剛好強碰期末考，不少收到通知學生都覺得實在有點困擾。台大學生：「期末週要去抽血這樣，然後好像是強制的。」台大學生：「（收到通知）不會覺得擔心，或是恐懼不會啦，拍X光加抽血這樣。」

台大爆出肺結核案例，台大回應配合衛生主管機關規定進行防疫措施。（圖／民視新聞）根據了解，通知的學生涵蓋多個系所，但多數人都表示修過同一堂課。而且有在海外交換的學生也收到通知，台大校方回應，是配合衛生主管機關規定，進行肺結核相關防疫措施。不過匡列範圍非常廣泛。衛福部長石崇良：「傳出的這一個案件，他是發生在校園的一位外籍生，被診斷有肺結核，因為診斷時間跟入境時間，我們會去做回溯去追溯，所以匡列的範圍會稍微，從他可傳染期就開始匡列，所以可能整個追蹤的人數上不少，可能有目前大概匡列在900位左右。」

肺結核匡列標準，與指標個案同居者，或在可傳染期一天內接觸八小時以上或累計達40小時以上。（圖／民視新聞）疾管署強調，目前只確診一例，並非校園群聚，而是衛生單位從嚴匡列，希望在寒假前完成檢驗，避免耽誤放假，而會被匡列的，包含和指標個案共同居住者，以及與指標個案在傳染期間一天之內，接觸八小時以上，或累計40小時以上的人。醫師林應然：「肺結核必須長期親密接觸，才比較容易發生感染，如果只是在課堂上，偶然間的接觸，其實不容易發生感染。」雖說不是親密接觸者，不需要過度擔心，但學生期末考遇上這事難免覺得擾民。

