台大爆多名學生收肺結核接觸通知！ 疾管署：非群聚感染

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名台大男學生透露，二度收到學校保健中心通知，指他是肺結核接觸者，讓他很疑惑來源到底是哪堂課？貼文一出，不少同校生也紛紛透露收到同樣郵件，甚至遠在海外的學生也收到。對此，衛福部疾管署回應，此為個案感染，而非群聚感染，目前正匡列接觸者。台大則回應，相關防疫措施配合衛生主管機關，但涉個資不便說明細節。

這名台大生在Dcard貼出學校保健中心的郵件，表示接獲醫院通知，他符合肺結核接觸者標準，提醒他務必依法接受衛教、Ｘ光及抽血檢查，讓他相當無奈「有人知道這有可能是哪堂課的嗎？上大學之後已經被通知第二次了…」。

貼文曝光後，不少學生也在底下回應 「也收到… 財金還是經濟的課吧，而且上次通知只去一次這次檢查還要去兩天」、「也收到，財金的話我只有修期權」、「收到+１禮拜三四都不會去學校 還要跑去抽血真的超麻煩」、「我有收到 這學期只有四門課ADL SPML 越南文一 地調2」、「+1...我在歐洲交換為什麼也有收到?不過寄信問好像說匡列時間是一年多」、「我在日本交換也有收到，看來是113-2以前的課」、「有收到這次通知，修過林班個經原，不過我都畢業了…」、「我有收到的朋友都是管院的欸，辦在期末週到底？」

對此，衛福部疾管署表示，初步了解是出現感染個案，並非已發生群聚感染，目前台北市衛生局持續從嚴匡列接觸者，若接獲通知，應配合接受檢查；台大也表示，配合衛生主管機關規定，進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等，由於涉及個資，因此不便說明細節。

