台大爆疑似肺結核傳染 北市衛生局：掌握接觸者名單進行疫調匡列

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台大近日傳出疑似肺結核接觸傳染事件，許多學生接獲檢查通知信。台北市衛生局表示，在接獲確診通報後，已立即啟動疫情調查。衛生局已與學校保持密切聯繫，掌握接觸者名單與資料，並通知接觸者配合參加衛教說明及胸部X光、抽血檢驗等檢查，以降低日後發病的風險。衛生局呼籲學生收到通知後前往檢查，也強調收到檢查通知，不代表確診，請勿恐慌。

衛生局說，目前疫調作業仍在持續進行中，相關接觸者的匡列範圍會視調查進度動態調整。基於傳染病防治法規及保護當事人隱私，具體匡列人數與個案細節不便對外透露。

衛生局強調，請外界與校內師生尊重病人隱私，切勿肉搜、轉傳或發布任何可能涉及確診者及接觸者之個人資訊，以免觸法並造成當事人二度傷害。

