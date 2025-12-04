台大爆肺結核個案 「這堂課」疑為病毒溫床？歐洲交換生跨海也遭匡列

台大驚傳肺結核，疑與「經濟學原理」課有關，衛生局證實確有其事並已展開追蹤。 圖：翻攝自Google Map

[Newtalk新聞] 台大近日驚傳肺結核個案，在Dcard掀起熱議，根據網路上討論內容，不少學生無奈表示這已非首次接獲通知，懷疑感染源頭可能與1至2年前修習的「經濟學原理」有關。適逢期末考週，大批學生無預警被要求驗血、照X光，引發不少抱怨。衛生局證實確有其事，已針對接觸者展開追蹤。

根據網路上討論內容，不少學生無奈表示這已非首次接獲通知，懷疑感染源頭可能與1至2年前修習的「經濟學原理」有關。受影響範圍似乎相當深遠，甚至有目前遠在歐洲交換的學生也跨海收到信件，顯示衛生單位匡列追蹤的時間跨度長達一年以上，必須回溯調查過往接觸史。

廣告 廣告

對於檢查時間點安排在期末考週，引發不少怨言。學生認為這種安排簡直是天才操作，嚴重影響備考心情。信件內容雖載明是由北市聯合醫院結核病防治組認定符合接觸標準，依法須配合衛教與檢查，但對於確切感染源在哪堂課、何時接觸，學生至今仍是一頭霧水，只能被動配合。

台北市衛生局證實確實出現確診個案，目前正依規定匡列接觸者，對象包含同住者，以及可傳染期間內單日接觸超過8小時、或累計達40小時以上的人員。台大校方則回應，一切配合主管機關防疫措施，但礙於法規涉及個人隱私，無法對外透露更多細節。而疾管署則表示，確實有個案但非群聚感染。

疾管署提醒，結核病主要透過飛沫與空氣傳染，常發生在與病患長時間密切接觸或通風不良處，但不會經由衣物食器傳播。若出現咳嗽超過2週、體重減輕等症狀應儘速就醫，只要規則服藥即可治癒。值得注意的是，感染後未發病稱為「潛伏結核感染（LTBI）」，雖不具傳染力，但一生約有5-10%發病機率，尤其首2年風險最高。建議接觸者及免疫力較低的高風險族群，經醫師評估接受短程預防性治療，即可大幅降低日後發病風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度

亞培血糖機爆致命瑕疵釀7死700傷 食藥署緊急清查結果曝光！