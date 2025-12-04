台大爆肺結核傳染「學生傳上1堂課」幾乎都被匡列 疾管署回應了

記者簡浩正／台北報導

台大疑傳出肺結核接觸傳染事件。（圖／資料照）

台大疑傳出肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血，更傳有學生透露，早在去年就曾收過一次通知，且收到的人幾乎都與上同一門課有關。對此，北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

疾管署副署長林明誠表示，有關網路傳出台大學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，疾管署證實已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

廣告 廣告

他說，衛生單位及學校都有掌握，目前正就「個案」活動及接觸情形，依照防治工作指引進行：是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則，匡列後同時會安排追蹤檢查。

林明誠說，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行檢查即可。

更多三立新聞網報導

「大雪」3招避冬暖身！中醫教「暖暖包敷3穴位」可緩解手腳冰冷

3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住加護病房2週葉克膜救不回

佔地2萬坪！北台灣「最大夜市」本週熄燈原因曝 網嘆：遊樂設施已在拆

調味料大廠出包！小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥 2萬公斤全銷毀

