台大爆肺結核傳染？石崇良澄清為「單一個案」匡列可能遭傳染者：目前來看不需恐慌，接到通知並非就是感染者

台灣大學近日發生肺結核接觸傳染，不少學生收到保健中心發出的接觸通知，要求進行X光跟抽血的篩檢。對此，衛福部長石崇良今（4日）行政院會後記者會表示，此為單一案件，並非群聚的現象，目前不須恐慌。他解釋，此案是因一名外籍生被診斷出肺結核，而針對診斷時間和入境時間回溯，須從可傳染期開始匡列，因此被通知的人數眾多；被通知也並非代表被感染，可能僅是與個案曾接觸過。

石崇良表示，此案是在校園的一位外籍生被診斷有肺結核，根據疾管署掌握狀況，跟台北市衛生局共同討論之後，去擬定密切接觸者，並進行追蹤。他指出，它是一個單一案件，並不是群聚的現象。

石崇良說，會針對感染者的診斷時間和入境時間去回溯，所以將從可傳染期開始匡列，追蹤人數恐不少，目前匡列在900名左右；匡列者的條件為同一天、在同一個空間共處超過八小時以上，或累積接觸40小時以上才會被匡列。



石崇良表示，因此被匡列之後，台北市衛生局就會去通知來進行X光跟抽血的篩檢，去避免有潛伏的感染發生。



石崇良表明，目前來看還不需要恐慌，接到通知並非就是感染者，而是被匡列可能是跟個案有接觸，才會接到通知去做篩檢。



根據疾管署資料，結核病是由結核桿菌感染所造成的，在初感染時，大約95％的人會因自身的免疫力而未發病，但會有終身再活化（Reactivation）的潛在危險，只有5％的人在初感染後結核菌會經由血液或淋巴液之散播造成肺內或肺外結核，如結核性腦膜炎。

(圖片來源：行政院會後記者會直播)

