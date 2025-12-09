台大爆肺結核匡列逾900人，有接觸就被傳染嗎？醫曝潛伏期危機

近期台大校園傳出肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考周前夕收到電子郵件通知，被要求進行X光及抽血檢查。有學生在社群平台指出，收到通知者幾乎都修過經濟學原理這門課，懷疑與該課程有關。

由於匡列人數高達約900人，引發校園與網路熱議，對此衛福部與醫界專家紛紛出面說明，強調這並非群聚感染，民眾無須過度恐慌。

石崇良與羅一鈞解釋大量匡列原因

針對此次大規模匡列，衛福部長石崇良指出，此案為單一確診個案，是一名外籍學生，並非校園群聚感染。會匡列這麼多人，是因為回溯至可傳染期間較長，加上該生在校修課接觸的同學較多。匡列標準是以同一天在同空間共處超過8小時，或累積接觸超過40小時，這些人都被列為密切接觸者，必須配合進行篩檢以防潛伏傳染。

至於為何選在期末考前夕的大忙碌時刻進行檢查，疾管署長羅一鈞解釋，台大採取16周學制，12/22就要開始放寒假。為了趕在學生離校前完成集體X光、抽血與衛教說明，衛生局才會在近期密集寄發通知。

羅一鈞強調，被匡列不代表感染，但也請學生體諒並配合，確保在放假前完成篩檢程序。

疾管署發言人林明誠則補充，該名學生的可傳染期長，除了學校外，活動地點可能不只一處，不排除是在校外其他地方感染，目前仍在釐清感染源。

蘇一峰示警潛伏期長 抵抗力差恐數年後發病

北市聯醫陽明醫院胸腔科醫師蘇一峰針對病情面進行解析，他表示民眾吸入結核菌後不一定會馬上感染，大約只有一成的人會中招。疾管署則說明，一般人受到感染後一生中約有5～10%的機率會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。

若出現急性症狀如咳嗽、支氣管炎，照X光通常能發現肺部發炎痕跡。但最麻煩的是潛伏性感染，結核菌生長緩慢且頑強，可能在人體內沉睡，等到宿主抵抗力變差時才發作。

蘇一峰醫師說，有些人在課堂吸入細菌，可能在5年、10年甚至20年後免疫力下降時才發病，這就是結核菌棘手之處。

因此，對於免疫力較差的族群，如糖尿病、洗腎、肝病、癌症患者或幼童，醫師會建議進行潛伏性肺結核治療，服用3至9個月的抗生素，以大幅降低未來發病的風險。

蘇一峰醫師也說明，接觸者會收到轉介單，第一步通常是照X光確認有無急性發病，若高度懷疑被傳染則需抽血。目前針對潛伏性結核已有完善治療流程，民眾若接到通知務必前往篩檢。

7分篩檢法自我檢測 超過5分應盡速就醫

肺結核早期症狀如慢性咳嗽、體重減輕容易被忽略，也常因為過敏或胃食道逆流混淆診斷。疾管署提供七分篩檢法供民眾參考：咳嗽兩周以上2分、有痰2分、胸痛1分、體重減輕1分、食慾不佳1分。若加總超過5分，建議進一步就醫檢查。

和結核病患共處一室就會被傳染嗎？北市衛生局介紹結核病傳染方式、感染症狀報您知。（北市衛生局提供）

台北市衛生局表示，會與學校合作安排集中檢查，若因故無法前往，須持接觸者就醫轉介單自行至醫療院所完成。若人在海外，建議返台後盡速聯繫衛生單位。台大校方也回應，一切配合衛生主管機關規定進行防疫措施，因涉及個資不便透露細節。

許多人擔心這次大規模匡列學生，是否代表國內肺結核不受控？林明誠副署長以數據指出，去年國內結核病確診數為6141人，今年1～10月截止為4657人，防治目標是在2035年將發生率降至每10萬人口10人以下。

醫師呼籲，雖然結核菌培養費時且有醫療極限，但只要民眾提高警覺，配合衛生單位的匡列與篩檢，就能有效控制疫情傳播，保護自己也保護他人。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／石崇良部長．羅一鈞署長．林明誠發言人．蘇一峰醫師

