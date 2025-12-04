台大爆肺結核感染！學生接獲匡列通知別慌 疾管署：個案非群聚

台大爆肺結核感染，多名學生表示接獲匡列通知。（示意圖；pixabay）

台大驚傳有學生被匡列為肺結核接觸者，接獲校方通知要求接受相關檢查，疾管署今（4日）回應，目前為單一個案，未有群聚發生，接獲匡列通知者配合追蹤檢查就行。

近日有台大學生於社群發文，表示已第2次接獲校方通知符合肺結核接觸者標準，要求12月中進行X光、抽血檢查及衛教，但根本不知道是在哪堂課所接觸到的；下方有學生同樣表示接獲通知，更抱怨檢查時間點麻煩。

根據《中央社》報導，疾管署發言人林明誠今回應，初查是確診者是單一個案，並非已有群聚感染，而確診者活動區域不只台大校園，正進一步釐清中。

匡列原則上，已是否在同空間內與感染者單日接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時，匡列後安排追蹤調查。而接獲通知先不用太緊張，林明誠強調，這不代表就是感染肺結核，配合衛生局追蹤檢查即可。

據疾管署介紹，結核病是由結核桿菌感染所造成，主要透過飛沫、空氣傳染，潛伏期長達4～12週，臨床上發病初期並無明顯症狀，感染者一生都有5至10%機率發病；傳染最常發生在較親密的接觸者，常常發生在親近的人，或居住在同房屋者。結核病通常不會經由衣服或食器傳染。

另外，台灣一年四季都有病例，發生率上男性較女性高，老年人風險也比年輕人高。

