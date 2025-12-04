台大爆肺結核感染 QA一次看 不治療3年內死亡率達5成

台灣大學出現1名肺結核確診個案，不少學生接獲肺結核接觸者檢查通知單，引起恐慌，疾管署表示，結核病是法定傳染病，主要經空氣與飛沫傳染，可發生在人體任何器官組織，一旦發病症狀為咳嗽超過2周、體重減輕、發燒等，感染後6至12個月是病程進行到肺結核的最危險期，若給予適當藥物治療，幾乎能百分之百痊癒，但若不治療，3年內約有5成的患者會死亡，《中時新聞網》整理相關QA，讓讀者一次了解肺結核。

肺結核怎麼來？

疾管署指出，結核病是一種目前仍普遍存在於全世界，尤其是未開發及開發中國家的慢性傳染病，男性發生率比女性高，老年人比年輕人高，可以發生在人體任何器官或組織，如淋巴結、腦膜、胸膜、腎臟、骨骼、皮膚、消化道、泌尿及生殖道等。

廣告 廣告

初感染時，95％的人會因自身的免疫力而未發病，但會有終身再活化的潛在風險；5％的人在初感染後，結核菌會經由血液或淋巴液散播，造成肺內或肺外結核。

結核病如何傳染？

疾管署指出，結核病主要經空氣與飛沫傳染，傳染性的結核病人咳嗽、打噴嚏、說話、唱歌，會造成健康者受到感染，但不會經由食物傳染，因此病人所使用的餐具不需要另外消毒。

潛伏期有多久？

疾管署指出，一般而言，從感染到出現初發病灶，約需4到12周，感染後6至12個月是病程進行到肺結核的最危險期，一旦受到感染，一生都可能成為潛在發病源。

症狀為何？不治療會怎樣？

疾管署表示，常見的症狀有咳嗽超過2周、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，發燒、咳血等。若給予適當的抗結核藥物治療，幾乎可以百分之百痊癒，但若不治療，3年內約有一半的病人會死亡。另有3成的病人雖不至於死，但也會持續排出細菌，繼續傳染給周遭的密切接觸者。

得病後可以繼續上班、上學？

疾管署指出，依照傳染病防治法第12條規定，政府機關、民間團體、事業或個人不得拒絕傳染病病人就學、工作、安養、居住或給予其他不公平之待遇，但經主管機關基於傳染病防治需要限制者，不在此限。

因此，患者診斷為結核病後，仍可繼續上班、上課。但若是診斷為傳染性結核病時，建議在一開始服藥的前兩周，盡量在家療養，不要到人口稠密的公共場所，等到服藥兩周或痰檢驗呈陰性以後，即可恢復正常作息。

更多中時新聞網報導

羅志祥主持《OK啦》當情緒出口

王瀛標診察入微 追求深度、溫度

Ella曝Selina容光煥發還在拚2胎