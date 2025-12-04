台大爆肺結核案匡列多人！症狀、傳染期及篩檢SOP全解析

台大校園爆發肺結核事件！近日有學生在社群透露收到肺結核匡列通知，讓不少人擔心是否已經發生群聚感染。肺結核雖然不是新的傳染病，但其潛伏性與傳染特性常被低估，尤其校園等密閉空間更容易有擴散的隱憂。本文一次整理肺結核症狀警訊、傳染期特性，以及哪些情況需要檢查，帶你快速了解肺結核重點！（編輯推薦： 一人生病，如何避免全家感染？肺結核4大症狀別輕忽 ）台大校園爆發肺結核案！數十名學生緊急匡列檢查

日前有台大學生接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，而衛福部疾管署發言人林明誠也出面聲明，目前已知有一名確診個案，並非已發生群聚感染，現階段台大與台北市衛生局仍持續匡列接觸者、釐清患者於可傳染期間累計接觸40小時、場域。

林明誠補充，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍持續進行中，但接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可，一般檢查出肺結核個案後，就會開始用藥，讓個案傳染力降低並逐步根除。

肺結核是什麼？傳染途徑有哪些？

結核病是由結核菌所引起的一種慢性傳染病，因為主要侵犯的部位在肺臟，所以又稱肺結核、肺癆。通常肺結核可以分為傳染性和非傳染性兩種，傳染性的結核病會經由咳嗽、打噴嚏、說話、唱歌等飛沫傳染；非傳染性的病人則因為痰內不帶結核菌，不會傳染給別人。

肺結核感染症狀？3大危機靜悄悄卻危險

一般來說肺結核症狀包含咳嗽、咳嗽有痰、胸痛等，由於初期症狀不明顯，除了透過胸部X光檢查外，衛福部建議平時可以利用「自我檢測七分篩檢法」初步判斷，若咳嗽長達兩週就得2分、有痰再得2分、胸痛1分、沒有食慾1分、體重減輕1分，若加總分數達5分以上，建議趕快就醫檢查、治療。（編輯推薦： 沒有咳嗽胸痛也確診肺結核！結核自我篩檢法超過5分快就醫 ）

很多人感染結核病後往往等到病情進展才察覺，因此如果身邊有人出現疑似結核病的症狀，就要特別注意，尤其是以下3種情況：

注意潛伏感染的風險 當結核菌進入人體後，會在肺部被肉芽組織包覆，若身體免疫力夠，有機會控制不發病，這種狀態稱為「潛伏結核感染」，雖然潛伏結核感染沒有症狀、也不具傳染性，但要是免疫力變差時，就有可能發病成為結核病。 傳染期可能早於診斷日 雲林基督教醫院的衛教資訊指出，肺結核的可傳染期是從發病出現症狀開始算起，但沒有症狀的個案，最早可以追溯到3個月前。也就是說，如果曾經和確診者長時間待在同個環境，就算現在沒有症狀，仍可能有受到結核菌感染的風險。 潛在傳播鏈可能涵蓋多人 即便沒有明顯症狀，只要長時間在通風不良或密閉空間內接觸，仍可能傳播。校園、教室、宿舍、圖書館、實驗室等場所都是特別需要留意的區域。

哪些情況需要接受肺結核檢查？

了解肺結核可能的隱匿特性後，大家就能知道，篩檢與追蹤流程可說是防止肺結核擴散的關鍵，畢竟配合檢查不僅保護自己，也能避免進一步傳播：

與確診者在「可傳染期」內，同室停留 ≥ 8 小時，或累積接觸 ≥ 40 小時者。

咳嗽超過兩週（無論是否有痰）。

出現濃稠的膿性痰、甚至咳血。

胸腔出現鈍痛或胸口緊悶感。

體重異常減輕、食慾不振。

夜間盜汗。

肺結核最危險的是接觸者認為「我沒咳嗽、沒發燒，應該沒事吧？」然而肺結核就像是沉默的加害者，初期可能完全沒有症狀，或只有疲倦、微咳、夜間盜汗等不起眼的症狀表現。因此若收到匡列檢查通知，即使感覺健康，也應依官方指引完成篩檢，並確實配合後續追蹤。

肺結核潛伏期長，部分感染者需追蹤 6～12 個月，以確保未進一步發展，早期篩檢不僅保護自己，也能避免感染擴大，影響親朋好友！



