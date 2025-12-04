台大爆肺結核病例！疾管署證實個案「可傳染期長」：恐匡列數百人

台灣大學傳出有許多學生都被通知匡列為肺結核接觸者，人心惶惶。疾管署發言人林明誠今（4）日證實已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，並強調此事件為單一學生確診個案、並不是校園群聚。不過，林明誠說，初步掌握該名學生「可傳染期長」，匡列接觸者人數會較多，從數十人到數百人都可能，但確切數字仍有待衛生局匡列完成。

近日有多名台灣大學學生在網路PO文抱怨，一再收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至還收到不止一次，大家都很好奇是在哪一堂課接觸了肺結核感染者？

林明誠表示，疾管署已經掌握該個案，確診的是一名學生，並非校園群聚事件，目前正就個案活動及接觸情形，依照防治工作指引「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則」，由台北市衛生局持續匡列接觸者當中，匡列之後同時會安排追蹤檢查。

林明誠說，該名學生的「可傳染期長」，匡列接觸者人數會較多，初步評估從數十人到數百人都可能。不過，仍會依照實際狀況來評估是否需要被匡列，如果是在操場運動就不必，但若在密閉空間或地下室等處，就會從嚴認定。

疾管署強調，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

