台大爆肺結核！匡列學生疑都上過「這堂課」

▲多名台灣大學學生收到肺結核接觸者通知，而被匡列、通知到的學生，發現都有選修過「經濟學原理」。（圖／翻攝台大臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣大學近日傳肺結核個案接觸事件，有校內學生收到多次通知，台北市衛生局今（4）日證實，確實有確診個案但非近期，匡列人數仍在確認中，而收到通知的學生，還包括畢業生，且發現大多都集中於管理學院課程，且幾乎都曾修過「經濟學原理」。

社群平台「Dcard」1日出現學生討論收到「肺結核接觸者」標準，內容提到必須在指定時間完成檢查，並且為強制檢查，當天無法到現場必須自行拿轉介單去醫院，讓學生相當不滿表示「在期末考週實在很擾民」，更有學生留言自己在日本、歐洲交換卻也收到，甚至也有畢業生收到。

廣告 廣告

經收到通知被匡列的學生描述，大多都有選修過「經濟學原理」或是管理學院課程，影響範圍廣泛，對此，台大表示是配合衛生主管機關的規定進行肺結核相關防疫措施，包含X光檢查、IGRA抽血、衛教講座等，因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台大生驚傳收到肺結核接觸者通知！疾管署：單一個案、非校園群聚

台大學生收肺結核接觸者通知 北市衛生局證實有確診案：正在匡列

台大多名學生成肺結核接觸者 期末週得抽血、X光