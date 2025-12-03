台大爆肺結核？多學生被匡列 期末考週赴檢「有點麻煩」

臺大多位學生接到「肺結核接觸者」匡列通知，必須在指定時間進行X檢查以及抽血。（圖／TVBS）

台大近期爆發肺結核接觸事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血，即使人在國外也難倖免！校方表示此為配合防疫，但未透露詳細資訊。北市衛生局解釋，匡列標準為在可傳染期間累計接觸40小時，或同天在相同室內空間達8小時以上。專家指出，「即使抽血呈陽性也別慌，透過預防性治療可降低發病風險」，感染與否與菌量、接觸時間及個人免疫力都有關。

臺大多位學生接到「肺結核接觸者」匡列通知，必須在指定時間進行X檢查以及抽血。（圖／TVBS）

台大學生們對於突如其來的肺結核接觸通知感到疑惑，有學生表示雖然不覺得可怕，但確實帶來不便，特別是在期末考週期間還需抽空進行檢查。更讓學生困惑的是，校方並未說明具體的匡列原因，也沒有明確指出是在哪堂課接觸到患者，匡列範圍似乎不限於單一系所。

肺結核接觸者不見得都會被感染，但必須進行相關檢查確認。（圖／TVBS）

台大校方回應，所有措施都是配合主管機關進行肺結核相關防疫工作，但因涉及個資而不便詳述。北市衛生局疾管科科長進一步說明，匡列標準是根據接觸時間計算，目前匡列人數仍在統計中。即使有學生身在海外，但因先前在台灣上課時有接觸史，也被列入匡列對象。衛生局建議海外學生返台後再與學校及衛生單位聯繫。

新光醫院胸腔科醫生表示，肺結核患者的帶菌量，以及跟其他民眾的接觸時間還有自身免疫力，都是是否會被傳染的關鍵因素。（圖／TVBS）

新光醫院胸腔內科醫師徐培菘指出，肺結核不易診斷與發現，因其症狀表現多樣，常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰、發燒及夜間盜汗。徐培菘強調，即使抽血檢查呈陽性也不必過度驚慌，可透過預防性治療降低發病風險，過去研究顯示僅有5至10%的感染者會發病。

徐培菘進一步解釋，免疫系統完整、抵抗力好的人，體內進入的結核菌可能會被清除，被傳染後實際發病的比例不如一般人想像的高，感染與否與菌量、接觸時間及個人免疫力都有關係。北市衛生局也提醒，泄漏疑似個案資訊可能面臨9萬至45萬元罰款，呼籲大眾在進行必要檢查預防傳染擴大的同時，也應避免獵巫行為。

