台大爆肺結核！學生驚覺都曾修過「這門課」 傳染途徑、康復機率一次看
國立台灣大學近日傳出疑似肺結核接觸事件，多名學生在期末考前夕突然收到通知，須立即接受抽血與X光檢查。北市衛生局也證實確有確診病例，相關接觸者仍在持續匡列中。消息曝光後，引發學生高度關注，許多人在Dcard上討論自身狀況，並意外發現大家都曾修讀「同一門課」。
衛生局：單日接觸超過8小時或累計超過40小時者都須受檢
衛生局說明，依《肺結核防治工作手冊》規定，匡列範圍包括與指標個案同住者，以及在其具傳染力期間內，單日接觸超過8小時或累計超過40小時的接觸者。衛生局並呼籲，若收到相關通知，務必配合完成檢查。此，台大回應表示，已依照主管機關要求進行肺結核防疫措施，但因牽涉個資，無法公開詳細情況。
學生收到檢查通知書 懷疑傳染源與「經濟學原理」這門課有關
一名台大學生在Dcard上分享，自己收到校方保健中心的通知，內容指稱北市聯合醫院結核病防治組確認他符合肺結核接觸者標準，須依法前往進行抽血與X光檢查。原PO表示，這已是他第2次收到相關通知，但至今仍不清楚可能的感染來源是哪一堂課，因而感到相當不安。貼文一出，許多學生也留言表示曾收到類似通知，而大多數人都有修習「經濟學原理」，讓不少人懷疑感染風險可能與這門課有關。
學生們提到的相關課程包含經濟學原理、財務管理、期權等，集中於管理學院的多門課程。一名學生表示，自己早在去年因修經濟學原理就被通知並完成檢查；也有已經畢業的學生收到通知，推測可能與當時修課時段重疊。另還有人指出「我人在歐洲交換也收到了，寄信詢問後才知道匡列期間拉到一年多」、「我在日本交換也收到，看來是113年2月以前的課。」
何謂肺結核？
肺結核，又稱為「肺癆」，最常發生的部位在肺部。結核菌是一種好氧性桿菌，會在人體上產生不同部位的感染。常見分為肺內結核及肺外結核（如：結核性肋膜炎、淋巴結核、骨結核等）。結核菌傳染，主要靠飛沫或空氣傳染。一般接觸結核病病人是否會被傳染與病人病菌數、緊密接觸時間長短有密切關係。
中國醫藥大學附設醫院的資料指出，結核菌進入人體，一般不會直接造成感染，約只有5%病人會在第1次進入人體時造成感染而發病。被感染的病人大多會以潛伏性感染為表現，這些病人終其一生發病的機會約3%至10%。在台灣，結核病仍不算少見疾病，以2016年來說，一年還有10328人新診斷結核病，但發生率有逐年減少的趨勢。
肺結核有哪些症狀？
結核菌因為生長速度慢，又能長期潛伏於體內，所以表現的症狀以慢性症狀為主，常常沒有十分特異性的症狀。常見症狀有慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重減輕、胸痛、甚至咳血。典型的肺結核除了會有呼吸道症狀外，也可能出現發燒、體重減輕的狀況。嚴重的肺結核，若侵犯了大部份的肺部，可能造成呼吸喘促，而氣管內結核，也會造成喘鳴情形。
肺結核如何診斷？以「X光」做快速篩檢
肺結核的診斷，最重要的依據是胸腔X光檢查。臨床症狀考慮到肺結核時，可以以胸腔X光做最快速的篩檢，若有疑似病灶，進一步的痰液檢查，包括痰液抗酸俊染色抹片檢查及痰液結核菌培養可確診肺結核。若取得痰液困難或肺部為腫塊樣變化，支氣管鏡檢查併切片檢查，以病理組織確診，亦是診斷肺結核的方式之一。
肺結核如何治療？以「口服藥物」為主
結核病是個可治癒的疾病，治療以口服藥物為主。規則服藥2周以上，體內結核菌量會減低99%以上，大大減低了傳染的可能性。第一線以4種藥物合併治療兩周後可減為3種藥物，大部份病人在服藥6個月可以完成治療。
肺結核有救嗎？配合完整治療是「可治癒」的疾病
結核病在台灣並不少見，也因為感染後為慢性發展的疾病，症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷。不管病人或醫師都應該對結核病有警覺心，在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、咳血，甚至喘時要想到可能是肺結核，須盡速進一步就醫檢查。治療上只要配合醫師，有不舒服症狀或對疾病的擔心，與您的醫師好好討論，一般都能得到良好的治療。
