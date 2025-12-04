台大爆肺結核 疾管署證實確診學生「可傳染期長」恐匡列數百人！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣大學傳出有大批學生被通知匡列為肺結核接觸者，引發關注，疾管署發言人林明誠今（4）日證實已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，此事件為單一學生確診個案、並不是校園群聚，不過，林明誠說，初步掌握該名學生「可傳染期長」，匡列接觸者人數會較多，從數十人到數百人都可能，但確切數字仍有待衛生局匡列完成。

近日有多名台灣大學學生在網路PO文抱怨，一再收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是第二次被匡列，疑惑「到底是哪一堂課？」、「為什麼檢查辦在期末周？」

林明誠表示，疾管署已經掌握該個案，確診的是一名學生，並非校園群聚事件，目前正就個案活動及接觸情形，依照防治工作指引「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上為原則」，由台北市衛生局持續匡列接觸者當中，匡列之後同時會安排追蹤檢查。

林明誠說，該名學生的「可傳染期長」，匡列接觸者人數會較多，初步評估從數十人到數百人都可能。不過，仍會依照實際狀況來評估是否需要被匡列，如果是在操場運動就不必，但若在密閉空間或地下室等處，就會從嚴認定。

疾管署強調，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市衛生局持續進行中，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

照片來源：翻攝自台大官網

