台大爆肺結核 蘇一峰：細菌超陰險「潛伏期可能長達20年」

多名台大學生收到「肺結核接觸者健康檢查」，引發關注。蘇一峰指出，肺結核特別棘手之處在於可以潛伏多年才在免疫力變差時悄悄發病。

多名台大學生收到「肺結核接觸者健康檢查」，疾管署今天（4日）強調，這起事件不是校園群聚。不過，胸腔科醫師蘇一峰指出，肺結核是法定傳染病，主要經由空氣、呼吸道傳播，且特別棘手之處在於可能潛伏多年才在免疫力變差時悄悄發病。發病潛伏期甚至有可能是5年、10年、20年，甚至終生都要擔心事後發病的可能性！

蘇一峰表示，如果不是包在衛生紙裡丟掉，而是咳在地面、桌面或空氣中，肺結核細菌就可能漂浮在空氣裡，形成懸浮顆粒。這些顆粒在空氣中停留的時間可能有3、40分鐘，甚至到幾小時，如果同一個空間的人一起呼吸同樣的空氣，就存在被感染風險。

蘇一峰表示，與感染者距離近、共處時間越長，感染風險越高。一般認為跟肺結核病人同處一個空間，超過6到8個小時以上，感染風險會最高。蘇一峰說，過去最多的傳染來源常來自家人；但上學時，同一教室上課的同學同樣需要留意。

蘇一峰提醒，接獲通知者只要按流程檢查即可，不需要恐慌；醫師會依照每位民眾的檢查結果與免疫狀況，給予最適合的後續處置。