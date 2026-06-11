台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零

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國立台灣大學今年申請入學第二階段甄試傳出首起利用「AI眼鏡」作弊案件。（示意圖／Pexels）

國立台灣大學今年申請入學第二階段甄試傳出首起利用「AI眼鏡」作弊案件。校方11日說明案情，1名報考醫學及牙醫學系的考生，在筆試過程中因異常舉動引起監試人員注意，經查發現違規使用AI智慧眼鏡輔助作答，最終該科成績以0分計算。

台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，因此引起監試委員注意。

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監試人員當場詢問原因，考生聲稱因冷氣太強感覺冷，因此戴上帽子應試。當時經初步檢查，未發現明顯異狀。然而在隨後進行的生物科考試中，監試委員再度發現該考生長時間維持低頭姿勢，行為有別於一般應試情況，因此上前進一步查看。

監試人員發現，該考生已換戴另一副黑框眼鏡，經觸摸鏡框後察覺異常發熱，進一步確認為具備人工智慧功能的智慧眼鏡，涉嫌利用電子設備協助考試。事後，校方依招生考試相關規定認定該考生行為已違規，該科成績以0分計算，等同喪失錄取競爭優勢。

除AI眼鏡作弊案外，台大也公布另外2起違規事件。電機工程學系在審查備審資料時，發現2名考生皆填寫曾獲得「奧林匹亞銀牌獎」。審查教授察覺有異，因國際奧林匹亞競賽銀牌得主通常已具備保送大學資格，經進一步查核後發現，2人實際獲得的是國內競賽「銀獎」，而非國際賽銀牌。

由於備審資料內容與事實不符，審查委員認定涉及不實陳述，因此2名考生的書面審查成績均以0分計算。李宏森提醒考生，無論是考試作弊或於申請資料中提供不實資訊，一經查獲都將依規定以零分處理，嚴重影響升學機會，呼籲考生切勿心存僥倖，以免多年努力付諸流水。

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