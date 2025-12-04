台大爆「肺結核接觸」多人被匡列！期末考週抽血、照X光 學生怨太擾民

記者柯美儀／台北報導

台灣大學近期爆發肺結核接觸事件。（圖／資料照）

台灣大學近日爆出「肺結核接觸」事件，陸續有學生收到校內保健中心寄出的「肺結核接觸者健康檢查」通知，要求進行X光檢查與抽血。由於正值期末考週，不少學生抱怨「也太擾民」。

不少台大學生收到校內保健中心的郵件，內容指出校方是接獲北市聯合醫院結核病防治組通報，確認學生「符合肺結核接觸者標準」，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。

這波接觸者名單橫跨多個院系，有學生甚至人在國外交換仍收到通知。多數被匡列者表示都曾修過「經濟學原理」這門課，推測此次匡列可能涵蓋逾1年以上的課程紀錄。

由於健康檢查落在期末考週，不少學生紛紛在網上抱怨「辦在期末週是想怎樣」、「期末週也太擾民」、「期末週好痛苦」、「禮拜三、四不會到學校，還要專程跑去抽血」、「期中週補血都來不及了還抽血，超煩」、「煩死了誰有那個美國時間，還有衛教勒」。

針對「肺結核接觸」事件，台大表示，會配合衛生主管機關之規定進行肺結核相關防疫措施（包含X光檢查，IGRA抽血，衛教講座等）。因防疫措施涉及個資故不便說明細節。

至於匡列人數有多少？北市衛生局表示，目前還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

