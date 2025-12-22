台大父女檔醫師為北捷傷者搶命 醫界致敬：在人最脆弱時站他身旁

台灣急診醫學會向台大醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉致敬。台北市政府提供



男子張文在台北車站、捷運中山站發動隨機攻擊，造成4死11傷，台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女緊急協助現場傷患，受到社會推崇。台灣急診醫學會今天（12/22）發文表示，向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，他們將醫者初心內化，在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁。

台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女昨透過院方發布聲明：「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況。，所以當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」

台灣急診醫學會今在臉書發文提到，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。而支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化，「在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。」

台灣急診醫學會表示，謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；並向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。

