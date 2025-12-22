台大父女檔醫師路過誠品救人：我不是英雄只是盡天職…黃女士受傷報警，救護車來「我願意等一等」大無私

台北車站、中山商圈在12月19日發生一起駭人的無差別殺人事件，「張文砍人案」這場悲劇造成4死11傷，其中一名休養中的黃姓傷患，特別向台北市府反映，盼能找到當時在現場為她急救的一對父女，經查發現，原來這對熱心又暖心的父女，是在台大醫院任職的急診醫學部主治醫師顏瑞昇、以及擔任住院醫師的女兒顏均蓉。 台北市長蔣萬安也特地找到這對父女，向他們致謝獻花，並一同與獲救的黃姓婦人視訊，場面相當溫馨感人。

獲救傷患憶當天：感激醫師父女及時伸援手

據了解，這名在兇嫌張文刀下獲救的傷患，當時被利器傷及肩膀，事發當下有醫師在場替她搶救、包紮，讓她非常感動。而在場救援的醫師身分也曝光，是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及同為台大醫院內科住院醫師的女兒顏均蓉父女檔。

透過台北市政府的牽線，雙方得以視訊讓患者能表感謝之情，「顏醫師好，還記得我嗎？」黃女士和救命恩人隔著鏡頭再次相見，儘管手上還包著繃帶，但黃女士臉上難掩感動的笑容。

台北市長蔣萬安也在臉書上說道，視訊過程非常感人。南西誠品一別兩天，顏瑞昇醫師透過螢幕，再次看見氣色良好的黃女士，激動地說，「我們又見面了！」

黃女士也真摯地表達感謝，並回憶當時的情況，顏醫師父女在後援醫護團隊抵達前即時伸出援手，讓更多傷患獲得第一時間的救治。

除了視訊，蔣萬安也代為轉交黃女士親筆寫的感恩卡以及花束給這對勇敢的顏姓父女，除了代表市政府向他們致上最深的敬意與謝意，也協助休養中的黃女士透過視訊親自表達感謝。

顏瑞昇：救人是醫師的天職

顏瑞昇則透露，當天晚上7點其實是與女兒約在誠品南西店對面的餐廳用餐，兩人當時快抵達餐廳，就突然發現街道上有大量救護車。

顏瑞昇表示，自己是急診醫師，覺得可以在現場提供一些適當協助，在與女兒顏均蓉討論後，立刻採取行動在現場支援。

根據《華視》報導，顏瑞昇說「我的身分除了一個市民，那我也是一位醫師，尤其是一個急診醫師，剛好可以盡一點點小小的心力，這個真的是沒有什麼。」對於被稱為「英雄」，他謙虛地表示只是做了該做的事，儘管攻擊案發生當下情況險峻，但有不少民眾伸出援手，也為這起不幸事件注入一股暖流。

而他也坦言，協助完突發狀況後就回歸正常生活，吃飯可以改天再吃，當時只是很簡單的想到自己可以幫得上忙，被市長找到有點意外。

「救人是醫師的天職，換作是任何一位急診醫師，都會做出同樣的選擇。」

蔣萬安：受傷的黃女士也是一位無名英雄

而蔣萬安也表示，「醫護人員告訴我，黃女士也是一位無名英雄。」

蔣萬安接著說，受傷的黃女士儘管疼痛難耐，但仍選擇在案發第一時間主動報案，讓警察及救護單位能夠更快抵達現場；自己的傷勢獲得控制後，她說：「我願意等一等」，主動讓更嚴重的傷者先搭救護車。

蔣萬安感性地說，我想感謝案發當天所有無私互助的民眾、發揮使命感的醫事人員以及辛苦的警察、消防同仁，讓我們在危難中看見良善，在傷痛中找到微光。





