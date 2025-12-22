台大父女檔醫師「衝現場搶命」！醫界致敬：風險與混亂中堅守初心

記者蔣季容／台北報導

台大父女檔醫師顏瑞昇（中）、顏均蓉（右）。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

台北市19日發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到台大父女檔醫師顏瑞昇、顏均蓉搶救，撿回一命。對此，台灣急診醫學會今（22）日也發文致敬兩名醫師，大讚他們在風險與混亂中堅守初心。

顏瑞昇21日表示，救人是醫師的天職，這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時他沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。

台灣急診醫學會在臉書發文指出，近日重大突發暴力事件中，急診醫師第一時間投入救援，展現急診醫學在高度不確定與高風險情境下的即時判斷、檢傷分類與救命處置能力。

台灣急診醫學會提到，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。而支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化，在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。

台灣急診醫學會向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；並向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。同時祝福所有傷者早日康復，感謝所有投入救援與後續照護的人員。

