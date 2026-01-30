台大狼醫性侵成立仍受訓？ 監院點名有漏洞 衛福部長：人都會犯錯

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台大醫院婦產部2021至2023年間接連爆發重大性侵、性騷擾爭議，不僅重創醫界形象，也引發制度面檢討。監察院近日完成調查，除糾正台大醫院外，並點名現行專科醫師訓練制度存在漏洞，呼籲衛福部儘速完善法制，明確規範終止專科訓練及轉換科別機制。對此，衛福部長石崇良今（30）日表示，將研議相關制度。

台大醫院婦產部自2021年至2023年間，接連爆出震撼醫界的性別事件，包括住院醫師黃信穎以「性功能測試」為由性侵女病患，以及時任婦產部主任陳思原，遭控利用職權性騷擾住院醫師。監察院今日發布新聞稿通過糾正國立臺灣大學、臺大醫院及衛生福利部案，指出臺大醫院未正視該院婦產部性平事件，無法提供同仁「安心工作之職場環境」，導致被害人蒙受二次傷害。

監察院指出，臺大醫院針對該案行政調查後，雖予黃信穎記過2次之懲處，卻仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練，因此呼籲衛福部允應以本案為鑑，儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練之要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項，以兼顧病人安全及醫師權益。

對此，石崇良表示，相關報告仍需再仔細讀一下，不過台大醫院發生的性騷擾與性侵案件，已凸顯臨床醫療人員在性別平權觀念上的不足，未來將持續強化相關教育訓練，同時也要鼓勵醫療同仁「勇於說出來（speak up）」，建立更友善的通報環境，避免受害者遭受二度傷害。

石崇良指出，再者是機制要讓它暢通，發生任何性騷事件的時候，就要勇於提報出來，強調該機制要讓它friendly（友善），不要讓受害者有第二度的傷害；第三，制度必須具備即時「止血」能力，快速處理個案後，不要拖很久，才能進一步檢討與改善制度缺失。

針對監察院建議明確規範終止專科醫師訓練的機制，石崇良表示，衛福部將納入研議。他也指出，所有犯過錯的人，也不是一次就把他這個排除在這個社會之外，因為他還是在社會內，所以後面如何透過「輔導、改善」讓他回到正軌，亦強調「人都會犯錯」，這才是大家所共同認識的社會規則，「而不是一犯錯，就把他排除在社會之外。這個並不是我們現在的大家的這個一般的認知」。

石崇良進一步說明，部分醫師科別因工作性質，在日常確實更常接觸病患隱私，當事件發生後，應先行調整其工作內容，降低風險，再透過評估與輔導機制，逐步檢視其是否能在受限制的條件下恢復職業活動，「不是說事件之後，就永遠廢止醫師執照或證書，」還是要有一些比例原則的考量。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

