台大狼醫性騷擾案！監察院全曝光 他喊「沒有印象」送懲戒法院

婦產科名醫陳思原在1988年～2024年執業登記在台大醫院期間，對多名女性同事摸手、摟抱等。（圖／Shutterstock／達志）

國立台灣大學前教授陳思原，於兼任國立台灣大學醫學院附設醫院婦產部主任期間，利用公務上的權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮之住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。監察院今（12）日公布彈劾案內容，並稱全案將移送懲戒法院審理。

監察院彈劾案文指出，陳思原性騷擾情節包含，趁甲女不及抗拒而擁抱甲女之行為，致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活；藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞；以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，且被彈劾人要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為，均使癸女致生困擾與壓力。

相關被害人於監察院詢問指證歷歷，但陳姓醫師於監察院詢問時，以「我不記得」、「沒有印象」等語，矢口否認有各該違失行為，不過監察院經與所調得之全案卷證互核，堪以認定被害人之指述為真實。其中被彈劾人性騷擾甲女及癸女部分，業經台大醫院性騷擾申處會作成「性騷擾成立」之決議。

監察院強調，陳思原擔任台大婦產科主治醫師，迄今已30餘年；婦產科核心業務多涉及女性健康權益，身為婦產科醫師，他對女性身體自主權之保障與尊重及性別平等意識等事項，本應較其他科別醫師有更高之敏感度與認知，並應落實作為個人的日常行為與人際互動之準則；他兼任台大醫院婦產部主任職務，更應致力營造性別友善工作環境，並防治職場性騷擾行為發生。

但他竟反利用職場上的優勢地位，製造與甲女、壬女、癸女等人單獨相處機會，並藉機性騷擾上開受其監督指揮之住院醫師。核其所為，已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反《公務員服務法》第6條及第7條後段規定，情節重大，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

