台大狼醫案遭監院糾正 衛福部長石崇良：研議限制工作內容

衛福部長石崇良表示，不宜因單一事件就永久撤照，但會研擬相應的限制措施。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院婦產部接連爆發住院醫師性侵病患、主管性騷擾同事等案件，監察院通過糾正台大醫院與衛福部，直指院方性平處理失當，也凸顯專科醫師訓練制度有檢討必要。對此衛福部長石崇良今(30日)表示，人都可能犯錯，不宜因單一事件就永久取消醫師執照，制度仍須兼顧比例原則，不過衛福部將研議相關限制，未來若再發生類似事件，應先調整涉案醫師工作內容、降低風險，再進行輔導與評估。

台大醫院婦產部在2021至2023年間發生住院醫師黃信穎曾以「性功能測試」為由性侵女病患，時任婦產部主任陳思原則被控利用職權性騷擾住院醫師，震撼醫界。監察院通過提案，糾正台灣大學、台大醫院及衛生福利部，直指台大醫院無法提供同仁最基本的「安心工作之職場環境」，且涉案住院醫師雖遭懲處，仍完成婦產科訓練，凸顯現行制度對終止專科訓練與轉換科別的規範仍有不足，呼籲衛福部儘速完善相關法制，以兼顧病人安全與醫師權益。

石崇良今天出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式，會後接受媒體聯訪時表示，監察院完整報告剛出爐仍需再仔細閱讀，但從台大醫院近期發生的性騷擾與性侵案件，可以看出臨床醫療人員對性別平權觀念仍需加強，也要鼓勵同仁「講出來(speak up)」。

石崇良表示，衛福部將持續從三個面向強化，包括教育、通報機制與事件處理速度。首先是透過教育讓醫療人員對性別平權的觀念更加落實；其次是讓通報機制更友善，鼓勵發生性騷擾事件時要勇於提報，避免造成二度傷害；第三是一旦事件發生，就要快速處理、避免拖延，並從中找出需要改善的地方。

針對監察院建議訂定終止專科醫師訓練的規範，石崇良表示，相關制度會納入研擬，除了執業上的限制，也必須考量後續的輔導與改善，「就像所有犯過錯的人一樣，我們不可能一次就把人排除在社會之外，他還是在社會裡」，如何在犯錯之後透過輔導回到正軌，而不是一犯錯就完全排除。

石崇良說，對於發生事件的醫師，由於部分科別在日常工作中較常接觸病患隱私，事件發生後，應先行調整其工作內容、降低風險，再透過輔導與評估機制，研擬相應的限制措施。他也強調，醫師有執業自由，制度設計的程序與過程才是關鍵，不宜因單一事件就永久廢止醫師證照，仍須考量比例原則。

面對監察院糾正，台大醫院醫務秘書陳彥元則表示，待收到正式函文後，將根據監察院糾正內容進行檢討，針對需調整的內部流程等，提出修正措施及改革方向，屆時再向大眾報告。

