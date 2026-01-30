即時中心／温芸萱報導

監察院今（30）日通過糾正案，指台大醫院婦產部未妥善處理性平事件，導致受害住院醫師與病患蒙受二次傷害。陳思原兼任主任期間性騷擾多名住院醫師，院方未即時禁制、執行不力；黃信穎值勤時性侵女病患，院方缺乏急診隔離措施，仍讓其完成住院醫師訓練。監察院批評台大及台大醫院長期未明確雙重身分行政監督責任，並呼籲衛福部完善醫師懲戒及專科訓練法制，保障病人安全與醫師權益。

監察院社會福利及衛生環境委員會於1月21日通過紀惠容、王幼玲兩位監察委員提案，對國立台灣大學、台大醫院及衛生福利部提出糾正。主因為台大醫院未正視婦產部性平事件，未能提供院內同仁「安心工作之職場環境」，導致被害人蒙受二次傷害。

陳思原性騷事件 突顯制度缺失

2022年至2023年間，台大醫學系前教授陳思原兼任婦產部主任期間，利用職務之便，對多名住院醫師進行言語及肢體性騷擾。監察委員指出，婦產部長期忽視內部性騷問題，受害者多因害怕報復或覺得申訴無效而不敢舉報，反映院方未能保障女性同仁「安心工作」的基本權益。

廣告 廣告

調查也發現，台大醫院在處理陳思原案時，未及時依《性別平等工作法》對其採取禁制措施，導致多名住院醫師在陳接受調查後，仍遭其不當接觸，造成二次傷害。即便禁制處分作成後，陳仍可固定進出婦產部研修辦公室，顯示院方執行不力。

此外，由於陳同時具有教師與醫師雙重身分，台大醫院對其懲處建議需報請台灣大學續行，但台大在審議過程中未針對「大過1次懲處建議」做出議決，反而使程序冗長。監察委員指出，長期未明確界定雙重身分者的行政監督責任，是本案違失之一，應予以檢討改進。

黃信穎性侵案 病患蒙受二次傷害

2021年間，婦產部前住院醫師黃信穎在急診值勤時，謊稱進行「性功能測試」，要求女病患A在無護理師陪同下褪去下身衣物並躺上檢查台，趁機性侵。案發後，A女曾向護理師求助並委由親友報案，但台大醫院缺乏急診場域性騷擾事件隔離措施，導致黃信穎仍可接觸被害人並以「道歉」名義接近，造成極大驚嚇與恐慌。

事後，院方僅給予黃信穎記過2次懲處，但仍讓其完成婦產科住院醫師訓練。監察委員建議，衛福部應檢討相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的程序、要件，以及適時轉換科別的機制，以兼顧病患安全與醫師權益。

醫師懲戒制度亟待完善

監察委員指出，現行醫師懲戒缺乏跨機關通報及橫向聯繫機制，地方衛生主管機關難以掌握醫師性平違失，常因時效爭議延宕懲戒，削弱制度效力。雖司法院釋字第583號解釋已逾20年，多數機關已修訂相關規範，但衛福部仍未完成，造成司法實務上不得不類推適用行政罰法3年時效，影響醫師法懲戒原意。

調查程序不透明 被害人難獲保障

目前性騷擾調查多僅以「附理由決議」通知當事人，未提供完整調查報告或評議決定書，也未對內公告。監察委員指出，這使受害人無法掌握案件進度，也增加申訴無果及遭報復的焦慮。

紀惠容及王幼玲呼籲，勞動部、衛福部、教育部、銓敘部及個人資料保護委員會應針對本案暴露的制度缺口，檢討並完善相關措施，保障受害人權益，避免類似事件再次發生。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／台大狼醫涉性侵、性騷！挨批處理失當 監院今通過糾正案

更多民視新聞報導

馬斯克帝國整合？SpaceX傳與特斯拉、xAI合併 估值上看1.5兆美元

驚！民進黨「帥氣新秀」宣布退選 理由全說了

替代役男遭多元計程車「丟包」亡！ Bolt致歉：司機已停權

