台大狼醫爆性騷！對多位醫師熊抱、摸大腿 今遭監察院彈劾
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
國立台灣大學前教授、前台大醫院婦產部兼任主任陳思原，驚爆任職主任期間性騷擾多名醫師，據受害者們描述，陳男不但會摸大腿、臀部，甚至會熊抱、言語騷擾當事人，行徑誇張。監察院今（12）日發新聞稿列出陳思源的多項罪行，並指出陳的行為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，因此通過監察委員紀惠容、王幼玲提出之彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。
以下為監察院通過陳思原彈劾案之全文：
國立臺灣大學（下稱臺大）前教授陳思原，於兼任國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）婦產部主任期間，利用公務上之權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮之住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，並經臺大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會（下稱性騷擾申處會）決議性騷擾成立。被彈劾人所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，情節重大。監察院於114年12月9日審查通過監察委員紀惠容、王幼玲提案，全案移送懲戒法院審理。
彈劾案文指出：
一、被彈劾人於106年8月1日至112年7月31日兼任臺大醫院婦產部主任，綜理臺大醫院婦產部業務。詎其竟於擔任臺大醫院婦產部主任期間，利用職場上之優勢地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾，情節如下：
(一)被彈劾人乘甲女不及抗拒而擁抱甲女之行為，致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活。
(二)被彈劾人藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞。
(三)被彈劾人以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，且被彈劾人要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為，均使癸女致生困擾與壓力。
二、上開違失情節，經監察院詢問相關被害人指證歷歷，被彈劾人於監察院詢問時，雖以「我不記得」、「沒有印象」等語，矢口否認有各該違失行為，惟監察院經與所調得之全案卷證互核，堪以認定被害人之指述為真實。其中被彈劾人性騷擾甲女及癸女部分，業經臺大醫院性騷擾申處會作成「性騷擾成立」之決議。
三、被彈劾人擔任臺大婦產科主治醫師，迄今已30餘年；婦產科核心業務多涉及女性健康權益，身為婦產科醫師，其對女性身體自主權之保障與尊重及性別平等意識等事項，本應較其他科別醫師有更高之敏感度與認知，並應落實作為個人之日常行為與人際互動之準則；復被彈劾人兼任臺大醫院婦產部主任職務，更應致力營造性別友善工作環境，並防治職場性騷擾行為發生。詎竟反利用其職場上之優勢地位，製造與甲女、壬女、癸女等人單獨相處之機會，並藉機性騷擾上開受其監督指揮之住院醫師。核其所為，已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。
更多FTNN新聞網報導
曾是李登輝御醫！「台心臟醫學先驅」連文彬辭世享耆壽99歲 台大院長嘆：醫界重大損失
永豐銀爆職場霸凌！主管摑掌女員工連勸架也掛彩 業者：加害者即日起休假調離主管職
快訊／哀慟！高雄警「偵辦刑案」騎車撞上違停貨車 送醫搶救後仍不幸身亡
其他人也在看
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 61
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 10
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 3
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 209
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 34
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 414
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 37
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1