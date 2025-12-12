台大狼醫爆性騷！對多位醫師熊抱、摸大腿 今遭監察院彈劾

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

國立台灣大學前教授、前台大醫院婦產部兼任主任陳思原，驚爆任職主任期間性騷擾多名醫師，據受害者們描述，陳男不但會摸大腿、臀部，甚至會熊抱、言語騷擾當事人，行徑誇張。監察院今（12）日發新聞稿列出陳思源的多項罪行，並指出陳的行為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，因此通過監察委員紀惠容、王幼玲提出之彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。

前台大醫院婦產部兼任主任陳思原，在擔任主任期間曾對多人性騷擾，遭移送懲戒法院審理（示意圖／VCG）

以下為監察院通過陳思原彈劾案之全文：

國立臺灣大學（下稱臺大）前教授陳思原，於兼任國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）婦產部主任期間，利用公務上之權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮之住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，並經臺大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會（下稱性騷擾申處會）決議性騷擾成立。被彈劾人所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，情節重大。監察院於114年12月9日審查通過監察委員紀惠容、王幼玲提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出：

一、被彈劾人於106年8月1日至112年7月31日兼任臺大醫院婦產部主任，綜理臺大醫院婦產部業務。詎其竟於擔任臺大醫院婦產部主任期間，利用職場上之優勢地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾，情節如下：

(一)被彈劾人乘甲女不及抗拒而擁抱甲女之行為，致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活。

(二)被彈劾人藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞。

(三)被彈劾人以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，且被彈劾人要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為，均使癸女致生困擾與壓力。

二、上開違失情節，經監察院詢問相關被害人指證歷歷，被彈劾人於監察院詢問時，雖以「我不記得」、「沒有印象」等語，矢口否認有各該違失行為，惟監察院經與所調得之全案卷證互核，堪以認定被害人之指述為真實。其中被彈劾人性騷擾甲女及癸女部分，業經臺大醫院性騷擾申處會作成「性騷擾成立」之決議。

三、被彈劾人擔任臺大婦產科主治醫師，迄今已30餘年；婦產科核心業務多涉及女性健康權益，身為婦產科醫師，其對女性身體自主權之保障與尊重及性別平等意識等事項，本應較其他科別醫師有更高之敏感度與認知，並應落實作為個人之日常行為與人際互動之準則；復被彈劾人兼任臺大醫院婦產部主任職務，更應致力營造性別友善工作環境，並防治職場性騷擾行為發生。詎竟反利用其職場上之優勢地位，製造與甲女、壬女、癸女等人單獨相處之機會，並藉機性騷擾上開受其監督指揮之住院醫師。核其所為，已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

