台大現肺結核個案「多人收匡列通知」 疾管署：非校園群聚

台大現肺結核個案。（示意圖／報系資料照）

國立台灣大學近期有多名學生陸續收到「肺結核接觸通知」，被要求必須接受胸部X光檢查與抽血檢驗。對此，台北市政府衛生局認有確診個案，目前接觸者匡列人數仍在進一步確認中。而疾管署也證實，已掌握此案，由北市衛生局和校方共同介入處理中，並強調此事件為單一確診個案，並非校園群聚。

台大學生在網路論壇Dcard上貼出保健中心寄來的郵件，內容寫道接獲台北市聯合醫院結核病防治組告知「您已符合肺結核接觸者標準」，為了健康請務必依法接受衛教、X光和抽血檢查，且強調強制要檢查。多名學生也留言提到感染風險來源疑似是修過的課程，包括經濟學原理、財務管理等，大多集中於管理學院課程。

對此，疾管署副署長林明誠表示，衛生單位與校方均已掌握個案狀況，並強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚，學生接到通知不代表已經感染，目前正就個案活動及接觸情形，依照在防治工作指引進行。

林明誠說，目前匡列及安排追蹤檢查工作仍由台北市政府衛生局持續進行中，「接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追路檢查即可。」

而台北市衛生局也證實匡列人數仍在確認中，依據肺結核防治工作手冊，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時（含）以上或累計達40小時（含）以上之接觸者。並強調結核病是慢性的呼吸道傳染病，主要經空氣與飛沫傳播，潛伏期可長達4至12週，可傳染期依個案病程不同，甚至可能持續數月。

台大校方則表示，目前校內所實施的各項應對措施，均是配合衛生主管機關之規定辦理，包含安排照X光及抽血檢查等必要程序。至於其他詳細防疫措施，由於涉及個人資料與隱私不便對外說明。

