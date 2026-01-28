台大環衛所出身 孫意惇升任嘉義市環保局長

一名網友參加尾牙抽獎時，發現其中一個獎項是「帶薪特休假5天」，直呼這是他最想要的獎品，貼文一出，立刻引發上班族熱烈討論，一派人認為，進入職場後，休假本身就是最大的獎勵，比現金、iPhone更具吸引力；但也有人指出，即便是帶薪特休，仍可能需要隨時待命，相較之下現金獎更實際。

中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言