台大環衛所出身 孫意惇升任嘉義市環保局長
嘉義市長選舉在即，市長黃敏惠今年底將卸任，市府人事近來一波大風吹，原環保局長蕭令宜改調市府參議，市府今天發布環保局長由副局長孫意惇升任，將於本月30日佈達，孫意惇是國立台灣大學環境衛生學系研究所畢業。
市府表示，孫意惇歷任臺北縣政府環境保護局技佐、嘉義市政府環境保護局稽查員、科長、副局長，在環保專業領域的公職從基層做起，歷練豐富。
