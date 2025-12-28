台大生埃及弄丟學生證…被台灣人撿到 本人自爆：台北掉4次都沒找回

【緯來新聞網】太神奇了！一名就讀台大財經系的黃姓男學生，日前前往埃及旅遊時不小心遺失學生證，結果在人面像獅身附近被另一名台灣人撿到，讓他感到不可思議，因為在台北掉4次都沒找回來過，引發討論話題。

一名台大生在埃及弄丟學生證，結果被台灣人檢到。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友昨（27日）在Threads發文點名台大財經系的黃同學，透露自己在埃及的人面獅身像附近撿到對方的學生證，因為馬上要去開羅機場搭飛機，假如剛好碰到可以面交，不然就是他幫忙帶回台灣。



貼文瞬間引發熱議，16小時已累積10萬人按讚，更有1000多人回應。驚喜的是，黃同學本人現身留言，「謝了哥，回台灣再跟您拿，非常感謝！」該則留言引來近7萬人按讚，討論十分熱烈，「真的幸運被台灣人撿到」、「竟然真的找到學生證主人」、「這是真的嗎？起雞皮疙瘩....這樣也可以找到失主，好強！」、「太扯啦，真的找到人」、「好荒唐好好笑好可愛」。

弄丟學生證的台大生現身留言。（圖／翻攝自Threads）

事後，失主黃同學也轉發該則Threads發文，自嘲：「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」底下網友紛紛留言笑虧，「你為什麼會一直習慣性掉學生證」、「所以已經掉5次了…同學請好好保管你的學生證啊」。



另外，也有人好奇：「什麼情況下需要在埃及拿出學生證？」對此，黃同學回應，景點都有半價學生優惠，還好他有多帶一張國際學生證，否則後面幾天的行程都要付原價會虧死。

