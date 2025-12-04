台大生收到「肺結核接觸者健康檢查」 疾管署：個案感染非群聚事件

台大多名學生遭匡列肺結核接觸者，疾管署：個案。（示意圖：MotionElements）

近日多名台灣大學學生在社群上表示，收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列。疾管署今（4日）表示，初步瞭解有個案感染，但並非已發生群聚事件，正持續匡列接觸者。

有台大學生在網路社群發文，收到保健中心通知信件，由於接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信件提醒X光與抽血均為強制檢查。從同學回報的內容可見，這次被通知的同學來自管理學院、經濟系等多個領域，有人甚至在海外當交換學生仍收到通知，推測匡列期間可能涵蓋一年以上的上課紀錄，多數人表示都修過「經濟學原理」這門課。

疾管署表示，初步了解是因為出現感染個案，地方衛生單位持續從嚴匡列接觸者，並非已發生群聚感染。由於感染者活動地點可能不只學校，不排除是從其他地方感染，仍在進一步釐清。至於匡列原則為是否在同空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上，匡列後同時會安排追蹤檢查。

結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人；接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。