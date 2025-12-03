台大生收「肺結核接觸通知」照X光、抽血！學生曝去年就收過 曾修1堂課

生活中心／綜合報導

台灣大學近期爆發肺結核接觸事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血。（圖／記者李育道攝影）

台灣大學近期爆發肺結核接觸事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知須進行X光檢查與抽血。對此，校方指出此為配合防疫，但未透露詳細資訊。有台大學生在網路上透露，去年就曾收過一次通知，不少人討論收到通知的學生都曾修過一門課，引起議論。

一名台大學生在Dcard上發文，並貼出保健中心的郵件，內容表示接獲北市聯合醫院結核病防治組告知「您已符合肺結核接觸者標準」，為了健康務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。他表示不知道到底是發生於哪堂課，且已經是第二次收到。

不少身為台大的同學也留言表示「我是大概1-2年前，好像是因為修經原，那次就檢查一次而已」、「有收到，我修過經原，但我都畢業了...」、「我也收到，財金還是經濟的課吧，而且上次通知只需要一天，這次要去檢查2天...」，不過實際情形仍不得而知。

學生突然收到肺結核接觸通知十分疑惑，也有學生認為期末考前收到，有些不便。衛生局指出，依據肺結核防治工作手冊，匡列標準為指標個案共同居住者、與指標個案於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者，並呼籲，若有收到通知應配合檢查。

對此，台灣大學發聲，表示配合主管機關進行肺結核相關防疫工作，但因涉及個資而不便詳述。



