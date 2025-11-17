台大生發雞排放鳥「400人撲空」！PTT創世神看傻：台灣還有什麼騙不到

生活中心／朱祖儀報導

昨日有400人到台大領雞排。（圖／資料照）

日前一名自稱是台大大氣系學生的網友，因預言台北市放颱風假失準，聲稱要在台大傅鐘前發放300份雞排和珍奶，不過16日卻沒有準時現身，導致400名排隊民眾遭放鳥。對此，PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，一篇匿名祭品文就騙到400人，「台灣還有什麼騙不到？」

該名網友9日在臉書社團「黑特帝大」發文，預估11月12日至14日間，台北市至少放2天颱風假，甚至說「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，若完全沒放颱風假將各請300份雞排。最終預言大翻車，12日晚間宣布，16日中午12時在台大傅鐘前發放300份雞排及100杯珍奶，「真的沒錢了，先搶先贏！」但16日有400人前往台大排隊卻被放鳥。

原PO未現身，導致400人遭放鳥。（圖／資料照）

對此，杜奕瑾在臉書表示，「台大雞排事件，是一個不錯的課程。」光是一篇匿名的雞排祭品文，就可以騙到400人排隊，他不禁反問「台灣還有什麼騙不到？」

杜奕瑾也說，「發文說自己台大大氣系大家就信了？」認為台灣應該要安排詐騙的社交演練，「類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校以及公司行詐、做社交演練，然後給予評比以及教育機會。」

不少人認同表示，「就跟傻傻在龍山寺給個資的一樣好騙」、「貪小便宜的人那麼多，而且還是台北的年輕人！即使真有雞排，排了六個小時，也真是太不可思議了」、「難怪詐團永遠不缺生意。」

400人赴台大領雞排 校方說話了

臉書社團「黑特帝大」16日又流出一則以「台大大氣系」名義發布最新說明，表示改為17日分批發放雞排，共分4個時段發放，每時段限量50份。但對於一連串祭品文事件，台大表示，校園活動須事前申請、審核，才能評估安全與秩序影響；此次並未依程序辦理卻吸引大量排隊，已不符公共空間使用原則。校方也不支持、不鼓勵未經核准的活動，必要時將予以勸導或制止。

