台大生發雞排讓400人撲空 PTT創世神：台灣還有什麼騙不到

一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發雞排、珍奶祭品文，到昨天發放時間卻沒現身，現場約400人被放鴿子，引起網友熱議，「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣應該要安排詐騙社交演練，感嘆「台灣還有什麼騙不到？」

杜奕瑾今（17）日在臉書表示，一則貼文自稱是台大大氣系的學生，結果大家就相信了，台灣應該安排詐騙的社交演練，類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校及公司做詐騙演練，並給予評比及教育機會。

杜奕瑾感嘆，一則匿名雞排祭品文，竟然可以騙到400個人到場排隊，「台灣還有什麼騙不到？」

不少網友也說「難怪假訊息會這麼容易相信」、「一個祭品文就騙到這麼多人，到底是政府打詐不給力，還是人民智商出了問題」、「貪小便宜的人太多了，還有人去排了6小時，快暈倒」、「難怪台灣的詐騙集團永遠不缺生意」、「不愧是詐騙之島」、「排幾個小時的有事嗎？把時間拿去打工，自己買整套還有剩可以買薯條」、「台灣教育真的出問題了」。

一名網友11月9日匿名在臉書粉專「黑特帝大」發文，預測鳳凰颱風來襲台北至少放2天颱風假，預言失準16日中午就在台大傅鐘下發雞排、珍奶，結果昨天到了發放時間卻未現身，導致現場400人撲空。

放鴿子事件後，台大地理系的學長、學姐怒斥大氣系網友讓人羞愧，今日中午11時30分於丘森茶室北車店代發350杯手搖飲，業者PO文證實已付款，飲料隨機製作、隨機發放，每人限領1杯。

