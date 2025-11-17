台大生發雞排讓400人撲空 PTT創世神：台灣還有什麼騙不到
一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發雞排、珍奶祭品文，到昨天發放時間卻沒現身，現場約400人被放鴿子，引起網友熱議，「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣應該要安排詐騙社交演練，感嘆「台灣還有什麼騙不到？」
杜奕瑾今（17）日在臉書表示，一則貼文自稱是台大大氣系的學生，結果大家就相信了，台灣應該安排詐騙的社交演練，類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校及公司做詐騙演練，並給予評比及教育機會。
杜奕瑾感嘆，一則匿名雞排祭品文，竟然可以騙到400個人到場排隊，「台灣還有什麼騙不到？」
不少網友也說「難怪假訊息會這麼容易相信」、「一個祭品文就騙到這麼多人，到底是政府打詐不給力，還是人民智商出了問題」、「貪小便宜的人太多了，還有人去排了6小時，快暈倒」、「難怪台灣的詐騙集團永遠不缺生意」、「不愧是詐騙之島」、「排幾個小時的有事嗎？把時間拿去打工，自己買整套還有剩可以買薯條」、「台灣教育真的出問題了」。
一名網友11月9日匿名在臉書粉專「黑特帝大」發文，預測鳳凰颱風來襲台北至少放2天颱風假，預言失準16日中午就在台大傅鐘下發雞排、珍奶，結果昨天到了發放時間卻未現身，導致現場400人撲空。
放鴿子事件後，台大地理系的學長、學姐怒斥大氣系網友讓人羞愧，今日中午11時30分於丘森茶室北車店代發350杯手搖飲，業者PO文證實已付款，飲料隨機製作、隨機發放，每人限領1杯。
更多中時新聞網報導
黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」惹議
日導石川慶2次錯過張震 盼有緣合作
Ozone年底辦趴 自虧人體耶誕樹
其他人也在看
無薪假趨緩！受美關稅影響減少45人 總人數維持8千人以上
勞動部今（17）日公布最新一期無薪假共計435家，實施人數為8,456人，家數減少20家、人數則增加125人。勞動部官員表示，此期新增實施減班休息的事業單位多為中小規模廠商，另外也觀察到受到美國關稅影響而實施減班休息家數減少17家，人數減少45人，主因是訂單回穩。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事論」延燒 郭正亮：若發生1狀況 就很麻煩
日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起中國大陸不滿，中國大陸外交部更建議民眾避免赴日旅遊。前立委郭正亮認為，如果事情再拖一陣子，大陸會有人上街抵制日貨、敲打日車，或者日本居民在大陸被打，民間散開的情緒，這就很麻煩。中時新聞網 ・ 6 小時前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，行政院會全面迎戰，並表示明天與地方政府談過後，周四行政院會將討論院版財劃法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
台大生發雞排放鳥「400人撲空」！PTT創世神看傻：台灣還有什麼騙不到
日前一名自稱是台大大氣系學生的網友，因預言台北市放颱風假失準，聲稱要在台大傅鐘前發放300份雞排和珍奶，不過16日卻沒有準時現身，導致400名排隊民眾遭放鳥。對此，PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，一篇匿名祭品文就騙到400人，「台灣還有什麼騙不到？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
孕婦搭竹市好孕專車遭刁難 議員：乘車券根本用不到
新竹市「好孕專車」服務自2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，市議員劉康彥今總質詢時指出，有孕婦產檢時要坐好孕專車配合的計程車，卻遭遇「乘車券請款不易，司機拒載或刁難，或司機對政策規定認知錯誤」等情況，建議「乘車券」應改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年。市府表示已規畫將乘車券電子化自由時報 ・ 6 小時前
新竹馬拉松驚見貨車闖賽道！議員轟市府：拿跑者安全賭博！不能接受的失誤
[Newtalk新聞] 新竹市政府16日舉行新竹城市馬拉松，有逾萬名跑者參加，但民進黨新竹市議員劉彥伶指出，賽道中竟然闖入一台貨車，讓跑者們身陷險境，她強調，馬拉松不只是行銷活動，更是涉及上萬名市民與跑者生命的重大公共安全議題，痛批竹市府拿跑者的安全來賭博，要求市府徹底檢討。 新竹馬拉松驚見貨車闖賽道！劉彥伶16日表示，她一早去參加新竹馬拉松的開幕活動，卻看到了極為嚴重的跑者安全危機，就在賽事開始後不久，賽道中竟然突然闖入一台貨車，不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見、且不能接受的失誤。 「大家都以為是前導車，沒想到是一台亂入的貨車」劉彥伶直言，現場指揮機制未能落實於交管事宜，導致嚴重的安全問題在賽道上出現。事前相關配套措施與溝通落差或未能落實，導致交管出差錯，演變讓跑者「肉身」擋車情形。而代理市長邱臣遠未親自到場，若有人員因此受傷，誰來負責？ 「我們不能用跑者的安全來賭博！」，劉彥伶要求市府立即進行徹底檢討，強化交管落實與緊急應變機制，以維護1 萬 3 千名跑者的基本安全。 網友也留言批評，「太誇張了…..第一次看到」、「好扯！！而且快開賽了誒，怎麼讓車子開進來新頭殼 ・ 6 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前