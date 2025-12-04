台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝

記者簡浩正／台北報導

台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。

疾管署副署長林明誠表示，有關網路傳出台大學生接獲肺結核接觸者檢查通知案，疾管署證實已掌握此案，由台北市衛生局和校方共同介入處理中，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。

根據中醫大附醫內科部胸腔暨重症系廖偉志醫師撰寫的衛教資料指出，肺結核，又稱為肺癆，最常發生的部位在肺部。結核菌是一種好氧性桿菌，會在人體上產生不同部位的感染。常見分為肺內結核及肺外結核，主要靠飛沫或空氣傳染。結核菌進入人體，一般不會直接造成感染，約只有5%病人會在第1次進入人體時造成感染而發病。被感染的病人大多會以潛伏性感染為表現，這些病人終其一生發病的機會約3%至10%。在台灣，結核病仍不算少見疾病，以2016年來說，一年還有10328人新診斷結核病。但發生率有逐年減少的趨勢。

他說，結核菌因為生長速度慢，又能長期潛伏於體內，所以表現的症狀以慢性症狀為主，常常沒有十分特異性的症狀。以最常見的肺結核來說，常見症狀有慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重減輕、胸痛、甚至咳血。所以，典型的肺結核除了會有呼吸道症狀（咳嗽、咳血、咳痰）外，全身系統性的表現也算常見（發燒、體重減輕）。嚴重的肺結核，若侵犯了大部份的肺部，可能造成呼吸喘促，而氣管內結核，也會造成喘鳴情形。這些症狀有時輕微，故容易讓人失去了戒心，而延誤診斷。

在檢查與治療上，肺結核的診斷，最重要的依據是胸腔X光檢查。臨床症狀考慮到肺結核時，可以以胸腔X光做最快速的篩檢，若有疑似病灶，進一步的痰液檢查，包括痰液抗酸俊染色抹片檢查及痰液結核菌培養可確診肺結核。結核病是個可治癒的疾病，治療以口服藥物為主。規則服藥兩週以上，體內結核菌量會減低99%以上，大大減低了傳染的可能性。

