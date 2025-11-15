台大生農學院USR團隊導入「農碳團隊」 助雲林建立減碳農業

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學生物資源暨農學院USR(大學社會責任)計畫團隊，結合動植物醫學、食品科學與農業傳播推廣等領域專業，將學術研究與醫療資源引入雲林，協助在地產業鏈結與創新發展，更將導入「農碳團隊」，推動低碳栽培與碳盤查技術，協助雲林地區建立減碳、增匯、循環的綠色農業生產模式。

第3屆「台大USR農夫市集」今(15)日於台灣大學登場，以「雲林風土、校園創生」為主題，集結在地農民與青年創業團隊，超過35家攤商進駐，展售具雲林特色的蒜頭、花生、玉米、段木香菇、台灣好米、豆包、角螺、虱目魚、文蛤、有機竹筍、蔬果脆片、三色薯條、台灣鯛魚、黑蒜土雞腿湯、紅殼雞蛋、醬油、蜂蜜等農產品，讓北部民眾感受滿滿的雲林風土魅力。

台大生農學院院長林裕彬表示，「台大USR農夫市集」除了可以讓北部民眾不必舟車勞頓，在市區也能輕鬆買到雲林直送、最新鮮美味的優良農產品與食材外，也希望藉由校園開放空間，讓更多人認識雲林風土的美好，是善盡大學社會責任(USR)賦予的使命，推動公平、包容與永續的農業發展，期待產官學研共創永續未來，也為台灣農業注入新活力。

此外，林裕彬指出，現今消費者意識的崛起，在多元價值爭鳴的市場中，計畫也著重於培育新世代農業人才與品牌經營能力，透過跨領域課程、案例研究、實地參訪與產學合作，讓學生得以在真實場域中學習品牌管理、行銷策略及消費者行為分析，實踐學用合一。

台大團隊多年來協助農村發展，以學術下鄉，技術落地的精神陪伴農民成長，落實產地源頭輔導、建立良好信任基礎，促成農業生產技術與觀念的升級，穩健農業生產，增進農產附加價值與產業競爭力，每年一次的農夫市集活動，蘊藏著台大USR團隊攜手雲林縣各地方農會、雲林縣政府農業處及動植物防疫所等單位，共同為土地、產業、農民而努力。

