台大生逛西門町電動輪椅壓到路人腳 控遭恐嚇索賠

蔡姓同學在準備離去行經一處知名甜甜圈店前騎樓時，因現場人潮擁擠，所乘坐的電動輪椅不慎壓到一名路人的腳。（圖／東森新聞）





一名就讀台大社工系四年級、同時身兼台灣障礙青年協會理事的蔡姓學生，4日晚間前往台北西門町商圈逛街，在準備離去行經一處知名甜甜圈店前騎樓時，因現場人潮擁擠，所乘坐的電動輪椅不慎壓到一名路人的腳。不料，對方遭壓傷後情緒激動，除大聲咆哮外，更涉嫌語帶威脅索討金錢，甚至嗆聲「有多少給多少」，讓蔡姓學生心生畏懼。所幸現場熱心民眾與議員助理見狀協助報警，才化解這場衝突。



蔡姓學生回憶事發經過指出，當時他不小心壓到對方後，該名男子隨即將他攔下，喝斥他不准離開，並聲稱朋友的腳受傷無法行走。然而，當談及賠償事宜時，對方並未提出具體金額，僅不斷要求他「看身上有多少錢就拿出來」，行徑令他感到相當錯愕與恐慌。

事發當下引起不少路人圍觀，其中新北市議員金瑞龍的助理恰巧在場，見狀立即上前安撫雙方情緒並協助報警。轄區警方獲報後火速趕抵現場，原本氣焰囂張的兩名男子見到員警出現，態度轉為支吾其詞，不斷跳針表示「這樣就好」，試圖淡化紛爭。



儘管事隔一日，蔡姓學生受訪時仍心有餘悸。他控訴，衝突過程中感覺對方刻意欺負行動不便者，不僅出手壓住他的輪椅，其中一人甚至用腳踩踏車身，並朝輪椅旁吐口水，充滿挑釁意味。



最終在警方協調下，雙方達成互不提告的共識。為避免類似糾紛再次發生，蔡同學表示未來考慮在電動輪椅上加裝行車紀錄器自保，同時也呼籲社會大眾，對於身障人士能多一份包容與同理心。

