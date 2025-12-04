台大生遭匡列肺結核接觸者 疾管署：非群聚感染

（中央社記者曾以寧台北4日電）近日台大有多名學生陸續接到通知，符合肺結核接觸者標準，要求進行檢查。衛福部疾管署今天表示，初步瞭解有個案感染，但並非已發生群聚事件，正在持續匡列接觸者中。

近日有台大學生在網路社群發文，分享保健中心通知的信件，由於接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血均為強制檢查。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天告訴中央社記者，經初步了解，是因出現感染個案，並非已發生群聚感染，地方衛生單位持續從嚴匡列接觸者中。個案感染源部分，因本案感染者活動地點可能不只學校，不排除是自其他地方感染，仍在進一步釐清。

林明誠說明，相關匡列原則為是否在同空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上，匡列後同時會安排追蹤檢查。匡列及安排追蹤檢查工作由台北市政府衛生局持續進行中，提醒民眾，接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位追蹤檢查即可。

根據疾管署資料，結核病是由結核桿菌所引起，為全球性慢性傳染病，在開發中國家尤其盛行。在台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。

疾管署指出，結核病主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，不經衣服或食器傳染。傳染常發生在與病患同住一室的家人或密切接觸的人；與傳染性病患的接觸時間長短，以及共處的環境是否通風良好，也是影響結核菌傳染的重要因素。

疾管署說明，健康人受到結核菌感染後，通常不立即發病，一旦發病，症狀為咳嗽超過2週、體重減輕、發燒等。若感染結核菌但尚未發病時，不會傳染給旁人；但結核菌可長期潛存在宿主體內伺機發病，一般人受到感染後一生中約有5%到10%機會發病，感染後，首2年內的發病機率最高。（編輯：陳清芳）1141204