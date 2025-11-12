台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」

生活中心／于士宸報導

鳳凰颱風來臨前，一名自稱台大大氣系的學生9日在臉書匿名社團發文，賭上自己「大氣系」的招牌，大膽預測並信心滿滿表示「11月12日至14日，台北至少會放兩天颱風假」，甚至霸氣喊話「如果少一天，我就請100份雞排+波霸奶茶」，引起網友熱烈討論。如今，眼看承諾日期首日台北無放假，且鳳凰已逐漸減弱，該網友稍早再度發文、兌現承諾，透露發放雞排「時間及地點」，呼籲大家前往領取。





有網友在社團發文，表示台北如果沒放2天颱風假要請各三百份雞排和珍珠奶茶。（圖／翻攝自臉書粉專《黑特帝大》）

鳳凰颱風來襲前，民眾關心停班課消息，一名自稱是台大大氣系的網友，9日在臉書匿名社團「黑特帝大」發文，霸氣高喊：「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌，11月12日至14日台北至少放兩天颱風假！」，並承諾「少一天我請100份雞排+波霸奶茶」，不忘加碼放送「都沒放，我請各300份！」，話題曝光後，短時間內湧入上萬網友朝聖。不過，發文至今已度過3天，眼看網友指定日期就在今日，臺北市並無放颱風假，且鳳凰颱風逐漸有轉弱趨勢，疑似同一名網友也放話將兌現承諾，再次發文公開發放雞排、珍奶的時間地點。





網友兌現承諾，霸氣公布16日中午12點將台大傅鐘下發放「300份雞排+珍奶」。（圖／翻攝自臉書粉專《黑特帝大》）





疑似該名網友在臉書社團再度發文，引用「上車舞」歌曲，嗨喊：「來嚕~來嚕 雞排+珍奶來接你了呦~」，並明確指出本月16日中午12點將會在台大傅鐘底下發放「300份雞排+珍奶」，呼籲大家前往領取，不忘提醒「發完為止，敬請期待！！」。

