台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分

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大學申請入學管道今天（11日）放榜，台灣大學今年查獲三起重大違規，一件是考生在二階筆試時，維持低頭姿勢很久、且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認是使用AI眼鏡，該科0分；另有兩名考生的書審資料，與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。

大學申請入學管道11日放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規。（中央社資料照）

大學甄選入學委員會今天公告115學年大學申請入學管道統一分發結果，台灣大學提供1789個名額，1萬4019人次報名，1601人獲分發，有188個缺額。

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台大教務處註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，校內缺額以醫藥學群、生農學群缺額較多，主因包括考生重複錄取、學系備取人數較少。

李宏森指出，甄選會資料顯示，今年全國醫藥衛生學群名額使用率下降4.62%，推估是有些優秀考生，傾向選擇第二類組的資訊或理工等相關科系；台大部分，如職能治療系、藥學系等醫藥學群的缺額，則是因為考生重複錄取同醫藥學群的其他學系。

觀察台大各系錄取狀況，李宏森提到，今年缺額較多的，包括政治系三組合計缺23個、職能治療系12個、社工系缺10個、土木系缺9個；政治系有三組，由於未限制考生僅能報考一組，因此有考生重複錄取多組，社工系則是備取人數不夠多，土木系則是因考生重複錄取其他系；中文系、人類系、哲學系等都滿招。

今年台大申請入學查獲三起重大違規，李宏森說明，有一名重考生報名醫學系和牙醫系二階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起注意，考試時又發現該考生維持低頭姿勢很久，且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，經確認後使用AI眼鏡，被判該科0分。

李宏森表示，台大已將相關情況報給大考中心和教育部，大考中心也針對未來學測和分科測驗研擬SOP，以處理使用AI眼鏡的相關違規。

另外，李宏森指出，台大電機系有兩名考生書審資料上，寫著獲得奧林匹亞競賽銀牌獎、銅牌獎，但經查是參加奧林匹亞全國初選獲得銀獎、銅獎，系上討論後，認為書審資料內容與事實差距甚大，誤導審查，判為0分，他也提醒未來考生準備審查資料，務必要注重真實性。

（責任主編：莊儱宇）