台大申請入學揪3重大違規 AI眼鏡作弊、書審不實

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（中央社記者許秩維台北11日電）大學申請入學管道今天放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生在2階筆試用AI眼鏡，該科0分；另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。

大學甄選入學委員會今天公告115學年大學申請入學管道統一分發結果，台灣大學提供1789個名額，1萬4019人次報名，1601人獲分發，有188個缺額。

台大教務處註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，校內缺額以醫藥學群、生農學群缺額較多，主因包括考生重複錄取、學系備取人數較少。

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李宏森指出，甄選會資料顯示，今年全國醫藥衛生學群名額使用率下降4.62%，推估是有些優秀考生傾向選擇第2類組的資訊或理工等相關科系；台大部分，如職能治療系、藥學系等醫藥學群的缺額，則是因為考生重複錄取同醫藥學群的其他學系。

觀察台大各系錄取狀況，李宏森提到，今年缺額較多者，包括政治系3組合計缺23個、職能治療系缺12個、社工系缺10個、土木系缺9個。政治系有3組，由於未限制考生僅能報考1組，因此有考生重複錄取多組；社工系是備取人數不夠多；土木系是因考生重複錄取其他系；中文系、人類系、哲學系等則都滿招。

此外，今年台大申請入學查獲3起重大違規，李宏森說明，有1名重考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起注意，考試時又發現該考生維持低頭姿勢很久，且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，經確認為使用AI眼鏡，被判該科0分。

李宏森表示，台大已將相關情況提報大考中心和教育部，大考中心也針對未來學測和分科測驗研擬SOP，以處理使用AI眼鏡的相關違規。

李宏森並指出，台大電機系有2名考生的書審資料，寫獲得奧林匹亞競賽銀牌獎、銅牌獎，經查是參加奧林匹亞全國初選獲得銀獎、銅獎；系上討論後認為，書審資料內容與事實差距甚大，誤導審查，判為0分。他提醒未來考生準備審查資料，務必注重真實性。（編輯：吳素柔）1150611