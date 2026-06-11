台大申請入學爆「AI眼鏡作弊」！醫學系考生做這件事露馬腳 另2人書審膨風全都零分

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大學申請入學管道11日放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在2階筆試用AI眼鏡，該科0分。另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。

台大教務處註冊組組長李宏森說明，今年台大申請入學查獲3起重大違規，有1名重考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起注意，考試時又發現該考生維持低頭姿勢很久，且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，經確認為使用AI眼鏡，被判該科0分。

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李宏森表示，台大已將相關情況提報大考中心和教育部，大考中心也針對未來學測和分科測驗研擬SOP，以處理使用AI眼鏡的相關違規。

李宏森指出，台大電機系有2名考生的書審資料，寫獲得奧林匹亞競賽銀牌獎、銅牌獎，經查是參加奧林匹亞全國初選獲得銀獎、銅獎。系上討論後認為，書審資料內容與事實差距甚大，誤導審查，判為0分。他提醒未來考生準備審查資料，務必注重真實性。



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