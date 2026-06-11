台大申請入學首爆AI作弊 醫牙科考生偷戴AI眼鏡應試

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台大校園景圖。(本報資料照)

115學年度大學申請入學於今（1）日公告分發結果，台灣大學表示，今年第二階段甄選共查獲3起違規案件，其中2件為電機系發現書面審查資料登載不實，另1名考生則是醫牙學系第二階段參加生物科筆試時，涉嫌使用AI眼鏡作弊，遭監試人員當場查獲，該科成績以零分計算。

台大註冊組長李宏森表示，考試當天天氣炎熱，但考生穿著帽T並戴帽考試 ，監試人員覺得非常奇怪，因此主動上前關心，考生當時反映因冷氣太冷，第一時間檢查沒有發現問題，仍讓考生繼續考試。

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不過，之後監試人員發現考生在作答時，頭愈來愈低，行為相當怪異，於是再度上前查看，發現考生已戴上一副黑框眼鏡，當時要求考生摘下眼鏡以供查看，經檢查確認為AI眼鏡，且機身明顯發燙，代表當時正在運作。

李宏森指出，AI眼鏡的耗能很強，使用時間雖不會超過1到2個小時 ，但已足夠考生使用，可掃描題目並顯示答案與解題過程，大考中心已針對相關作弊行為訂有處理規範，呼籲考生切勿心存僥倖。

此外，今年台大電機系書面審查時，也發現2名考生將「奧林匹亞全國化學初選銀獎、銅獎」，分別填寫為「奧林匹亞銀牌、銅牌」 ，書審委員在檢核資料時便察覺有異，之後進一步查核，認定相關敘述與事實差距甚大，恐誤導審查委員，經系內會議討論後，決議將2名考生書面審查成績評定為0分。

大學招聯會提醒，考生應確保書審資料內容真實無誤，避免因不實陳述影響甄選結果，未來也將持續加強相關宣導。

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